Шеф свердловской полиции продемонстрирует широкой публике, как управляется с пистолетом. Фото

Шеф свердловской полиции Мешков даст старт спортивным соревнованиям на «Динамо»
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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, мешков александр
Мешков даст старт спортивным соревнованиям на «Динамо» Фото:

Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков выстрелит из пистолета, чтобы дать старт празднованию юбилея образования общества «Динамо». Спортивный праздник пройдет на стадионе с почетными гостями 11 августа. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерию Горелых.

«Когда еще можно увидеть своими глазами руководителя регионального гарнизона МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова с пистолетом в руке? Именно генерал Мешков даст сигнал из стартового пистолета о начале торжества», — сообщил полковник Горелых.

Также гости праздника смогут посетить обновленный после реставрации физкультурный комплекс «Динамо» и понаблюдать за соревнованиями по мини-футболу, перетягиванию каната, легкоатлетической эстафете, прыжкам в длину, армрестлингу, гиревому спорту, стрельбе из боевого оружия. Кроме того, зрители увидят выступление барабанщиц и артистов в погонах из культурного центра областного ГУ МВД.

На мероприятии ожидаются VIP-гости, среди них — губернатор области Евгений Куйвашев, 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина, Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, вице-чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Хабарова и призер чемпионата мира по легкой атлетике Наталья Хрущелева. Спортивный праздник пройдет 11 августа в 10:00 на стадионе «Динамо».

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Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков выстрелит из пистолета, чтобы дать старт празднованию юбилея образования общества «Динамо». Спортивный праздник пройдет на стадионе с почетными гостями 11 августа. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель регионального ГУ МВД Валерию Горелых. «Когда еще можно увидеть своими глазами руководителя регионального гарнизона МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова с пистолетом в руке? Именно генерал Мешков даст сигнал из стартового пистолета о начале торжества», — сообщил полковник Горелых. Также гости праздника смогут посетить обновленный после реставрации физкультурный комплекс «Динамо» и понаблюдать за соревнованиями по мини-футболу, перетягиванию каната, легкоатлетической эстафете, прыжкам в длину, армрестлингу, гиревому спорту, стрельбе из боевого оружия. Кроме того, зрители увидят выступление барабанщиц и артистов в погонах из культурного центра областного ГУ МВД. На мероприятии ожидаются VIP-гости, среди них — губернатор области Евгений Куйвашев, 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина, Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, вице-чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Хабарова и призер чемпионата мира по легкой атлетике Наталья Хрущелева. Спортивный праздник пройдет 11 августа в 10:00 на стадионе «Динамо».
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