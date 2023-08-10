10 августа 2023

Компания зовет на работу пермяков, готовых ухаживать за престарелыми в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Зарплата сотрудникам выплачивается в долларах США Фото:

Жителям Пермского края предложили ухаживать за престарелыми в Израиле. За работу сотрудники будут получать до трех тысяч долларов США (291 840 рублей). Соответсвующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Трудоустройство для жителей Пермского края в Израиле — уход за престарелыми. Оплата: от 2000 до 3000 долларов США в месяц. В стране более 25% населения говорит на русском языке, что обеспечивает комфортное общение на работе и в повседневной жизни», — указано в сообщении.

Сотрудники бесплатно получат униформу, медицинскую страховку и доступ к зонам отдыха. Жить можно в доме престарелых или в квартире (по два человека в комнате). От соискателей не требуют знания иностранных языков, также не нужен опыт, необходим только загранпаспорт.

Ранее пермякам уже предлагали работу в отелях Израиля. Был организован набор разнорабочих. Компания обещала платить сотрудникам до 3800 долларов США в месяц.

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Жителям Пермского края предложили ухаживать за престарелыми в Израиле. За работу сотрудники будут получать до трех тысяч долларов США (291 840 рублей). Соответсвующее объявление опубликовано на сайте «Авито». «Трудоустройство для жителей Пермского края в Израиле — уход за престарелыми. Оплата: от 2000 до 3000 долларов США в месяц. В стране более 25% населения говорит на русском языке, что обеспечивает комфортное общение на работе и в повседневной жизни», — указано в сообщении. Сотрудники бесплатно получат униформу, медицинскую страховку и доступ к зонам отдыха. Жить можно в доме престарелых или в квартире (по два человека в комнате). От соискателей не требуют знания иностранных языков, также не нужен опыт, необходим только загранпаспорт. Ранее пермякам уже предлагали работу в отелях Израиля. Был организован набор разнорабочих. Компания обещала платить сотрудникам до 3800 долларов США в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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