Пермяков зовут жить и работать в отелях Израиля за 3800 долларов

07 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Для трудоустройства в Израиле обязательно наличие загранпаспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу в Израиле. Там набирают разнорабочих в отели, в которых нужно будет заниматься уборкой, сервировкой и стиркой. Проживать сотрудники будут в номерах на территории отелей по 2-3 человека в комнате. Обещанная заработная плата — до 3800 долларов в месяц. «Вакансии для жителей Пермского края в Израиле. Разнорабочие в отели городов Эйлат, Тверия, Тель-Авив. Обязанности — уборка номеров, сервировка столов, стирка белья. Оплата — 12 долларов в час, до 3800 долларов ежемесячно. Работникам предоставляются субсидированное проживание в номерах и оплачиваемые обеды, а также доступ в спортзал. Задержек по выплатам заработных плат нет», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что знание иностранных языков для работы не требуется. Также не нужен опыт, необходим только загранпаспорт. При его наличии трудоустраивают всех желающих — как мужчин, так и женщин. Есть возможность для приема на работу семейных пар. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают обратить внимание на сезонные вакансии сборщиков грибов и ягод в Финляндии. За это обещают платить 3000 евро в месяц, что в переводе на российские деньги составляет более 270 тысяч рублей.

Жителям Пермского края предлагают работу в Израиле. Там набирают разнорабочих в отели, в которых нужно будет заниматься уборкой, сервировкой и стиркой. Проживать сотрудники будут в номерах на территории отелей по 2-3 человека в комнате. Обещанная заработная плата — до 3800 долларов в месяц. «Вакансии для жителей Пермского края в Израиле. Разнорабочие в отели городов Эйлат, Тверия, Тель-Авив. Обязанности — уборка номеров, сервировка столов, стирка белья. Оплата — 12 долларов в час, до 3800 долларов ежемесячно. Работникам предоставляются субсидированное проживание в номерах и оплачиваемые обеды, а также доступ в спортзал. Задержек по выплатам заработных плат нет», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что знание иностранных языков для работы не требуется. Также не нужен опыт, необходим только загранпаспорт. При его наличии трудоустраивают всех желающих — как мужчин, так и женщин. Есть возможность для приема на работу семейных пар. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают обратить внимание на сезонные вакансии сборщиков грибов и ягод в Финляндии. За это обещают платить 3000 евро в месяц, что в переводе на российские деньги составляет более 270 тысяч рублей.