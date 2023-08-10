10 августа 2023

Замглавы администрации пермского губернатора освободили от партийной нагрузки

Замруководителя администрации губернатора Пермского края Лызова сняли с поста в «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, лызов константин
Константин Лызов больше не глава единороссов Добрянки Фото:

Заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Константина Лызова сняли с поста главы местного отделения партии «Единая Россия» в Добрянском городском округе. Его место занял новый мэр Добрянки Дмитрий Антонов, сообщили в партии.

«На конференции местного отделения партии Секретарем местного отделения „Единой России“ Добрянского округа избран глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Экс-секретарь партийной ячейки Константин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа», — сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России».

Лызов, возглавлявший Добрянку около 20 лет, в январе уволился с поста мэра и перешел на работу в администрацию губернатора Прикамья. С апреля его кресло занял Антонов.

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Заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Константина Лызова сняли с поста главы местного отделения партии «Единая Россия» в Добрянском городском округе. Его место занял новый мэр Добрянки Дмитрий Антонов, сообщили в партии. «На конференции местного отделения партии Секретарем местного отделения „Единой России“ Добрянского округа избран глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Экс-секретарь партийной ячейки Константин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа», — сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России». Лызов, возглавлявший Добрянку около 20 лет, в январе уволился с поста мэра и перешел на работу в администрацию губернатора Прикамья. С апреля его кресло занял Антонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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