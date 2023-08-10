Замглавы администрации пермского губернатора освободили от партийной нагрузки

Заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Константина Лызова сняли с поста главы местного отделения партии «Единая Россия» в Добрянском городском округе. Его место занял новый мэр Добрянки Дмитрий Антонов, сообщили в партии.
«На конференции местного отделения партии Секретарем местного отделения „Единой России“ Добрянского округа избран глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Экс-секретарь партийной ячейки Константин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа», — сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России».
Лызов, возглавлявший Добрянку около 20 лет, в январе уволился с поста мэра и перешел на работу в администрацию губернатора Прикамья. С апреля его кресло занял Антонов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.