Замглавы администрации пермского губернатора освободили от партийной нагрузки

Замруководителя администрации губернатора Пермского края Лызова сняли с поста в «Единой России»

11 августа 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Константин Лызов больше не глава единороссов Добрянки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Константина Лызова сняли с поста главы местного отделения партии «Единая Россия» в Добрянском городском округе. Его место занял новый мэр Добрянки Дмитрий Антонов, сообщили в партии. «На конференции местного отделения партии Секретарем местного отделения „Единой России“ Добрянского округа избран глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Экс-секретарь партийной ячейки Константин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа», — сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России». Лызов, возглавлявший Добрянку около 20 лет, в январе уволился с поста мэра и перешел на работу в администрацию губернатора Прикамья. С апреля его кресло занял Антонов.

Заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Константина Лызова сняли с поста главы местного отделения партии «Единая Россия» в Добрянском городском округе. Его место занял новый мэр Добрянки Дмитрий Антонов, сообщили в партии. «На конференции местного отделения партии Секретарем местного отделения „Единой России“ Добрянского округа избран глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов. Экс-секретарь партийной ячейки Константин Лызов вошел в состав местного политического совета партии Добрянского округа», — сообщается в telegram-канале пермского реготделения «Единой России». Лызов, возглавлявший Добрянку около 20 лет, в январе уволился с поста мэра и перешел на работу в администрацию губернатора Прикамья. С апреля его кресло занял Антонов.