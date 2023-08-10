Пермякам рассказали, что делать при укусе ос

После укуса осы на коже появляется отек, если через 2-3 часа он не проходит, а становится больше, пермякам рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Это может быть признак аллергии с очень тяжелыми последствиями, рассказали специалисты городской соликамской больницы в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Если вас укусила оса, удалите жало пинцетом. Затем обработайте место укуса антисептиком. Наложите повязку из стерильного бинта и приложите холод. Пейте много жидкости», — пишут врачи.
Выдавливать жало ни в коем случае нельзя, это может привести к проникновению инфекции. Также можно принять антигистаминный препарат, но не стоит превышать рекомендованную дозировку, отметили специалисты. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что ос в крае стало слишком много.
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