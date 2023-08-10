10 августа 2023

Пермякам рассказали, что делать при укусе ос

Пермский врач: если от укуса осы отек становится больше, нужно обратиться в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, пчелы, улей
Этим летом насекомых в Перми слишком много Фото:

После укуса осы на коже появляется отек, если через 2-3 часа он не проходит, а становится больше, пермякам рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Это может быть признак аллергии с очень тяжелыми последствиями, рассказали специалисты городской соликамской больницы в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Если вас укусила оса, удалите жало пинцетом. Затем обработайте место укуса антисептиком. Наложите повязку из стерильного бинта и приложите холод. Пейте много жидкости», — пишут врачи.

Выдавливать жало ни в коем случае нельзя, это может привести к проникновению инфекции. Также можно принять антигистаминный препарат, но не стоит превышать рекомендованную дозировку, отметили специалисты. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что ос в крае стало слишком много.

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После укуса осы на коже появляется отек, если через 2-3 часа он не проходит, а становится больше, пермякам рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Это может быть признак аллергии с очень тяжелыми последствиями, рассказали специалисты городской соликамской больницы в группе в соцсети «ВКонтакте». «Если вас укусила оса, удалите жало пинцетом. Затем обработайте место укуса антисептиком. Наложите повязку из стерильного бинта и приложите холод. Пейте много жидкости», — пишут врачи. Выдавливать жало ни в коем случае нельзя, это может привести к проникновению инфекции. Также можно принять антигистаминный препарат, но не стоит превышать рекомендованную дозировку, отметили специалисты. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что ос в крае стало слишком много.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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