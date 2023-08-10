Пермякам рассказали, что делать при укусе ос

Пермский врач: если от укуса осы отек становится больше, нужно обратиться в больницу

11 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Этим летом насекомых в Перми слишком много Фото: Илья Московец © URA.RU После укуса осы на коже появляется отек, если через 2-3 часа он не проходит, а становится больше, пермякам рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Это может быть признак аллергии с очень тяжелыми последствиями, рассказали специалисты городской соликамской больницы в группе в соцсети «ВКонтакте». «Если вас укусила оса, удалите жало пинцетом. Затем обработайте место укуса антисептиком. Наложите повязку из стерильного бинта и приложите холод. Пейте много жидкости», — пишут врачи. Выдавливать жало ни в коем случае нельзя, это может привести к проникновению инфекции. Также можно принять антигистаминный препарат, но не стоит превышать рекомендованную дозировку, отметили специалисты. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что ос в крае стало слишком много.

После укуса осы на коже появляется отек, если через 2-3 часа он не проходит, а становится больше, пермякам рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Это может быть признак аллергии с очень тяжелыми последствиями, рассказали специалисты городской соликамской больницы в группе в соцсети «ВКонтакте». «Если вас укусила оса, удалите жало пинцетом. Затем обработайте место укуса антисептиком. Наложите повязку из стерильного бинта и приложите холод. Пейте много жидкости», — пишут врачи. Выдавливать жало ни в коем случае нельзя, это может привести к проникновению инфекции. Также можно принять антигистаминный препарат, но не стоит превышать рекомендованную дозировку, отметили специалисты. Ранее в пермских СМИ появилась информация, что ос в крае стало слишком много.