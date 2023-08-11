11 августа 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на огромную пробку при выезде из города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы встали в семикилометровую пробку из-за дорожных работ Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромную пробку при выезде из города в сторону Ревды (Свердловская область). Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».

«Что происходит? Дорожные работы в среднем и правом ряду» — написал Павел Русинов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась примерно на семь километров, ориентировочное время проезда по указанному участку — 35 минут.

В «Уралуправтодоре» пояснили, что на трассе Р-242 с 306 по 314 километр затруднено движение. Это связано с большим потоком автомобилей и проведением дорожных работ.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на огромную пробку при выезде из города в сторону Ревды (Свердловская область). Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты». «Что происходит? Дорожные работы в среднем и правом ряду» — написал Павел Русинов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась примерно на семь километров, ориентировочное время проезда по указанному участку — 35 минут. В «Уралуправтодоре» пояснили, что на трассе Р-242 с 306 по 314 километр затруднено движение. Это связано с большим потоком автомобилей и проведением дорожных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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