Екатеринбуржцы встали в семикилометровую пробку из-за дорожных работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромную пробку при выезде из города в сторону Ревды (Свердловская область). Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».

«Что происходит? Дорожные работы в среднем и правом ряду» — написал Павел Русинов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась примерно на семь километров, ориентировочное время проезда по указанному участку — 35 минут.

В «Уралуправтодоре» пояснили, что на трассе Р-242 с 306 по 314 километр затруднено движение. Это связано с большим потоком автомобилей и проведением дорожных работ.