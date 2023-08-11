Екатеринбуржцы встали в семикилометровую пробку из-за дорожных работ
Жители Екатеринбурга пожаловались на огромную пробку при выезде из города в сторону Ревды (Свердловская область). Информация об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».
«Что происходит? Дорожные работы в среднем и правом ряду» — написал Павел Русинов. Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась примерно на семь километров, ориентировочное время проезда по указанному участку — 35 минут.
В «Уралуправтодоре» пояснили, что на трассе Р-242 с 306 по 314 километр затруднено движение. Это связано с большим потоком автомобилей и проведением дорожных работ.
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