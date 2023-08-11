Бастрыкин взялся за дело о смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

12 августа 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела погибшей девушки в Каменске-Уральском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области», — сообщает telegram-канал «Следком». Тело свердловчанки нашли в ночь на 10 августа. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. По одной из версий, смерть связана с отравлением наркотиками. URA.RU собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области», — сообщает telegram-канал «Следком». Тело свердловчанки нашли в ночь на 10 августа. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. По одной из версий, смерть связана с отравлением наркотиками. URA.RU собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.