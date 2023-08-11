11 августа 2023

Бастрыкин взялся за дело о смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела погибшей девушки в Каменске-Уральском Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области», — сообщает telegram-канал «Следком».

Тело свердловчанки нашли в ночь на 10 августа. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. По одной из версий, смерть связана с отравлением наркотиками. URA.RU собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области», — сообщает telegram-канал «Следком». Тело свердловчанки нашли в ночь на 10 августа. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. По одной из версий, смерть связана с отравлением наркотиками. URA.RU собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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