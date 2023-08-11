Бастрыкин взялся за дело о смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области», — сообщает telegram-канал «Следком».
Тело свердловчанки нашли в ночь на 10 августа. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. По одной из версий, смерть связана с отравлением наркотиками. URA.RU собирает всю информацию о трагедии в отдельном сюжете.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.