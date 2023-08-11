Lada Priora врезалась в дорожное ограждение (фото из архива)
В Челябинской области Lada Priora врезалась в дорожное ограждение, в результате чего погибла женщина-водитель. В аварии пострадала шестилетняя пассажирка, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«На 8-м километре автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулем LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Женщина от полученных травм скончалась на месте, девочка шести лет получила телесные повреждения», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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