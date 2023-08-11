11 августа 2023

Женщина-водитель погибла в ДТП на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Курган, улица коли мяготина, дорожное ограждение, ограждение сломано
Lada Priora врезалась в дорожное ограждение (фото из архива) Фото:

В Челябинской области Lada Priora врезалась в дорожное ограждение, в результате чего погибла женщина-водитель. В аварии пострадала шестилетняя пассажирка, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«На 8-м километре автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулем LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Женщина от полученных травм скончалась на месте, девочка шести лет получила телесные повреждения», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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В Челябинской области Lada Priora врезалась в дорожное ограждение, в результате чего погибла женщина-водитель. В аварии пострадала шестилетняя пассажирка, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 8-м километре автодороги Бреды — Синий Шихан водитель 1994 года рождения за рулем LADA Priora отвлеклась от управления, машину занесло влево, она врезалась в металлическое барьерное ограждение. Женщина от полученных травм скончалась на месте, девочка шести лет получила телесные повреждения», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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