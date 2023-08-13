13 августа 2023
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Губернатор ХМАО ушла в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова проведет отпуск с семьей Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом глава округа сообщила у себя в telegram-канале.

«Уважаемые земляки, в отпуске с семьей. Остаюсь на связи», — сообщила Комарова.

При этом глава ХМАО добавила, что будет информировать жителей округа о важных новостях. «На своих страницах в социальных сетях продолжу рассказывать о новостях региона, достижениях наших земляков, решениях правительства Югры, выполненных поручениях», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО. Ходить в лес можно с 12 августа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом глава округа сообщила у себя в telegram-канале. «Уважаемые земляки, в отпуске с семьей. Остаюсь на связи», — сообщила Комарова. При этом глава ХМАО добавила, что будет информировать жителей округа о важных новостях. «На своих страницах в социальных сетях продолжу рассказывать о новостях региона, достижениях наших земляков, решениях правительства Югры, выполненных поручениях», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО. Ходить в лес можно с 12 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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