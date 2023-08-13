Губернатор ХМАО ушла в отпуск

Наталья Комарова проведет отпуск с семьей
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск. Об этом глава округа сообщила у себя в telegram-канале.
«Уважаемые земляки, в отпуске с семьей. Остаюсь на связи», — сообщила Комарова.
При этом глава ХМАО добавила, что будет информировать жителей округа о важных новостях. «На своих страницах в социальных сетях продолжу рассказывать о новостях региона, достижениях наших земляков, решениях правительства Югры, выполненных поручениях», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Комарова снимает запрет на посещение лесов в ХМАО. Ходить в лес можно с 12 августа.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.