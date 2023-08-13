13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В Пермском крае ребенок получил травму из-за оборвавшейся качели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворы. Екатеринбург, двор, детская площадка, лужи, качели
Детские качели не проходили регулярный технический контроль Фото:

В поселке Центральный Коспаш Пермского края ребенок получил травму в результате падения качели. Инцидент, как сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор», произошел на детской площадке, расположенной у дома №51А по улице Парижской комунны.

«Улица Парижской коммуны 51а. На детской площадке упал мальчик с качели, которая оборвалась. Ребенок получил травму», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». По предварительной информации, детская площадка была обустроена самовольно, контроль за техническим состоянием качели не производился. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается.

Ранее в Березниках ребенок, качаясь на качелях, получил травму позвоночника. Инцидент произошел из-за обрыва крепежей качелей. Родители ребенка отсудили у муниципального учреждения «Служба благоустройства г. Березники», которая обслуживала качели, полмиллиона рублей.

За техническим состоянием качели никто не следил
За техническим состоянием качели никто не следил

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В поселке Центральный Коспаш Пермского края ребенок получил травму в результате падения качели. Инцидент, как сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор», произошел на детской площадке, расположенной у дома №51А по улице Парижской комунны. «Улица Парижской коммуны 51а. На детской площадке упал мальчик с качели, которая оборвалась. Ребенок получил травму», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». По предварительной информации, детская площадка была обустроена самовольно, контроль за техническим состоянием качели не производился. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Ранее в Березниках ребенок, качаясь на качелях, получил травму позвоночника. Инцидент произошел из-за обрыва крепежей качелей. Родители ребенка отсудили у муниципального учреждения «Служба благоустройства г. Березники», которая обслуживала качели, полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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