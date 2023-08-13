В Пермском крае ребенок получил травму из-за оборвавшейся качели. Фото

14 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Детские качели не проходили регулярный технический контроль Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В поселке Центральный Коспаш Пермского края ребенок получил травму в результате падения качели. Инцидент, как сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор», произошел на детской площадке, расположенной у дома №51А по улице Парижской комунны. «Улица Парижской коммуны 51а. На детской площадке упал мальчик с качели, которая оборвалась. Ребенок получил травму», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». По предварительной информации, детская площадка была обустроена самовольно, контроль за техническим состоянием качели не производился. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Ранее в Березниках ребенок, качаясь на качелях, получил травму позвоночника. Инцидент произошел из-за обрыва крепежей качелей. Родители ребенка отсудили у муниципального учреждения «Служба благоустройства г. Березники», которая обслуживала качели, полмиллиона рублей. За техническим состоянием качели никто не следил Telegram-канал «Слуховой анализатор»

В поселке Центральный Коспаш Пермского края ребенок получил травму в результате падения качели. Инцидент, как сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор», произошел на детской площадке, расположенной у дома №51А по улице Парижской комунны. «Улица Парижской коммуны 51а. На детской площадке упал мальчик с качели, которая оборвалась. Ребенок получил травму», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». По предварительной информации, детская площадка была обустроена самовольно, контроль за техническим состоянием качели не производился. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него ожидается. Ранее в Березниках ребенок, качаясь на качелях, получил травму позвоночника. Инцидент произошел из-за обрыва крепежей качелей. Родители ребенка отсудили у муниципального учреждения «Служба благоустройства г. Березники», которая обслуживала качели, полмиллиона рублей.