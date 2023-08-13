Губернатор Махонин решил помочь мэрам с кадрами

14 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин озаботился кадровой проблемой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил свой вариант, как сделать службу в муниципалитетах региона более привлекательной. Ранее на проблему с кадрами в мэриях обращал внимание и. о. председателя Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов. Махонин в ответ внес в законодательное собрание законопроект, который позволит чиновникам быстрее делать карьеру. «Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей помимо общего стажа по специальности учитывать и стаж муниципальной службы. Предполагается, что это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по службе», — сообщается на сайте парламента Прикамья. Также закон, в случае принятия, даст право муниципальным властям устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников. В июне председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что привлекательность работы в местных администрациях падает с каждым годом. Также он жаловался на недофинансирование. Губернатор в ответ предложил изменить систему дотаций систему дотаций на выполнение местными чиновниками функций по составлению административных протоколов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил свой вариант, как сделать службу в муниципалитетах региона более привлекательной. Ранее на проблему с кадрами в мэриях обращал внимание и. о. председателя Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов. Махонин в ответ внес в законодательное собрание законопроект, который позволит чиновникам быстрее делать карьеру. «Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей помимо общего стажа по специальности учитывать и стаж муниципальной службы. Предполагается, что это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по службе», — сообщается на сайте парламента Прикамья. Также закон, в случае принятия, даст право муниципальным властям устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников. В июне председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что привлекательность работы в местных администрациях падает с каждым годом. Также он жаловался на недофинансирование. Губернатор в ответ предложил изменить систему дотаций систему дотаций на выполнение местными чиновниками функций по составлению административных протоколов.