13 августа 2023
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Губернатор Махонин решил помочь мэрам с кадрами

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Строим цифровой регион". День второй. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин озаботился кадровой проблемой Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил свой вариант, как сделать службу в муниципалитетах региона более привлекательной. Ранее на проблему с кадрами в мэриях обращал внимание и. о. председателя Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов. Махонин в ответ внес в законодательное собрание законопроект, который позволит чиновникам быстрее делать карьеру.

«Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей помимо общего стажа по специальности учитывать и стаж муниципальной службы. Предполагается, что это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по службе», — сообщается на сайте парламента Прикамья. Также закон, в случае принятия, даст право муниципальным властям устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников.

В июне председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что привлекательность работы в местных администрациях падает с каждым годом. Также он жаловался на недофинансирование. Губернатор в ответ предложил изменить систему дотаций систему дотаций на выполнение местными чиновниками функций по составлению административных протоколов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил свой вариант, как сделать службу в муниципалитетах региона более привлекательной. Ранее на проблему с кадрами в мэриях обращал внимание и. о. председателя Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов. Махонин в ответ внес в законодательное собрание законопроект, который позволит чиновникам быстрее делать карьеру. «Проект закона предлагает при назначении на должности муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей помимо общего стажа по специальности учитывать и стаж муниципальной службы. Предполагается, что это позволит специалистам младшей группы более успешно продвигаться по службе», — сообщается на сайте парламента Прикамья. Также закон, в случае принятия, даст право муниципальным властям устанавливать дополнительные виды поощрений сотрудников. В июне председатель совета глав территорий Пермского края Вадим Лысанов говорил депутатам заксобрания, что привлекательность работы в местных администрациях падает с каждым годом. Также он жаловался на недофинансирование. Губернатор в ответ предложил изменить систему дотаций систему дотаций на выполнение местными чиновниками функций по составлению административных протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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