Бизнесмен из ХМАО ответила на претензии Россельхознадзора о производстве паштета в здании СК

Бизнесмен Налобина уверяет, что Россельхознадзор ошибся, указав что в здании СК производят паштет

14 августа 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Бизнесмен заявил об ошибке Россельхознадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель фирмы «Привет паштет» из Ханты-Мансийска ответила на претензии Россельхознадзора о производстве паштета в здании следственного управления СК РФ по ХМАО. В беседе с журналистом URA.RU бизнесмен Виктория Налобина сообщила об ошибке сотрудников надзорного ведомства. «У нас по адресу улица Мира, 120 зарегистрировано достаточно большое количество предприятий и производств. Это небольшой микрорайон нашего города, где находится много предприятий, магазинов и СТО. Тут же и здание следственного комитета. У каждого присвоен свой индивидуальный номер. Россельхознадзор знает о нашей организации. Видимо, в этот раз они были просто невнимательны, так как информация о нас есть в открытом доступе. Весь город знает, где мы находимся, а органы, которые осуществляют надзор, не смогли ей воспользоваться», — сообщила Налобина. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что у них в здании нет никаких производственных цехов. «Нет у нас не занимаются в здании производством паштета. Рядом есть какое-то производство. Но у них другой адрес», — сообщили в ведомстве. В Россельхознадзоре в беседе с корреспондентом агентства сообщили, что ошибки нет. Они ориентировались на данные, указанные на упаковке. «Согласно упаковке продукции „Привет паштет“, юридический адрес у них Мира, 120/6, а вот производство находится на Мира, 120. В этом здании зарегистрирован следственный комитет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что популярные в Тюмени и ХМАО полуфабрикаты производили из неизвестного сырья. Речь шла об агропромышленном гиганте «Абсолют-Агро», который является поставщиком фирмы «Привет паштет». В сообщении сотрудники Россельхознадзора указали, что цех по производству паштета находится в здании СКР по ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель фирмы «Привет паштет» из Ханты-Мансийска ответила на претензии Россельхознадзора о производстве паштета в здании следственного управления СК РФ по ХМАО. В беседе с журналистом URA.RU бизнесмен Виктория Налобина сообщила об ошибке сотрудников надзорного ведомства. «У нас по адресу улица Мира, 120 зарегистрировано достаточно большое количество предприятий и производств. Это небольшой микрорайон нашего города, где находится много предприятий, магазинов и СТО. Тут же и здание следственного комитета. У каждого присвоен свой индивидуальный номер. Россельхознадзор знает о нашей организации. Видимо, в этот раз они были просто невнимательны, так как информация о нас есть в открытом доступе. Весь город знает, где мы находимся, а органы, которые осуществляют надзор, не смогли ей воспользоваться», — сообщила Налобина. В следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что у них в здании нет никаких производственных цехов. «Нет у нас не занимаются в здании производством паштета. Рядом есть какое-то производство. Но у них другой адрес», — сообщили в ведомстве. В Россельхознадзоре в беседе с корреспондентом агентства сообщили, что ошибки нет. Они ориентировались на данные, указанные на упаковке. «Согласно упаковке продукции „Привет паштет“, юридический адрес у них Мира, 120/6, а вот производство находится на Мира, 120. В этом здании зарегистрирован следственный комитет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что популярные в Тюмени и ХМАО полуфабрикаты производили из неизвестного сырья. Речь шла об агропромышленном гиганте «Абсолют-Агро», который является поставщиком фирмы «Привет паштет». В сообщении сотрудники Россельхознадзора указали, что цех по производству паштета находится в здании СКР по ХМАО.