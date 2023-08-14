Авиакомпания Red Wings впервые высказалась по застрявшим в Анталье екатеринбуржцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Задержка рейсов Red Wings произошла по техническим причинам Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Задержка рейсов, из-за которой около 800 человек не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно, произошла по техническим причинам. Дело в том, что одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777, сообщает Red Wings в своем telegram-канале.

«Задержка рейсов произошла по техническим причинам. Одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании. Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании „Северный ветер“. Борт авиакомпании „Северный ветер“ в настоящий момент вылетел из Москвы аэропорт Шереметьево. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что авилайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово. Рейс был перенесен на 14 августа в 02:55. Позже стало известно, что туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik. Вся информация о ситуации с туристами в Анталье — в сюжете URA.RU.

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Задержка рейсов, из-за которой около 800 человек не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и обратно, произошла по техническим причинам. Дело в том, что одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777, сообщает Red Wings в своем telegram-канале. «Задержка рейсов произошла по техническим причинам. Одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании. Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании „Северный ветер“. Борт авиакомпании „Северный ветер“ в настоящий момент вылетел из Москвы аэропорт Шереметьево. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Анталии в Екатеринбург», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что авилайнер авиакомпании Red Wings, который должен вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа утром, задержали в аэропорту Кольцово. Рейс был перенесен на 14 августа в 02:55. Позже стало известно, что туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург, вывезет компания PEGAS Touristik. Вся информация о ситуации с туристами в Анталье — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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