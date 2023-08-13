Источник: убитая в ХМАО женщина жаловалась в полицию на своего любовника

Погибшая от рук любовника жительница Нижневартовска несколько раз обращалась в полицию из-за бывшего возлюбленного. Об этом агентству URA.RU сообщил знакомый семьи.
По заверению инсайдера, Наталья упоминала о преследованиях со стороны бывшего любовника Александра. «На работе говорили, что как-то Наталья даже писала заявление в полицию на этого мужчину. Я сам его не видел, но коллега рассказывала, что он ее подкараулил возле работы и ударил», — рассказал корреспонденту агентства источник.
Собеседник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что женщина обращалась в полицию с заявлением. «Наталья обращалась в полицию дважды в один день. Это произошло 15 июля. Сначала вартовчанка указала, что ее ударил по плечу незнакомец, подкараулив возле работы. Позже женщина написала второе заявление, в котором раскрыла личность нападавшего. Выяснилось, что это ее бывший любовник Александр», — подтвердил инсайдер.
В ходе разбирательства по данному заявлению, силовики выяснили, что мужчина хотел увидеться с их общим с Натальей ребенком. Он рассказал сотрудникам полиции, что женщина ограждала сына от общения с биологическим отцом. За нанесение побоев на Катина был составлен административный протокол и назначен штраф. Разбираться в семейной драме нападавшему и потерпевшей предстояло самостоятельно.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО, сотрудники которого сейчас ведут расследование убийства, предпочли не комментировать никакие детали уголовного дела. В пресс-службе полиции Югры не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что, жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Мужчина заключен под стражу на два месяца.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.