Источник: убитая в ХМАО женщина жаловалась в полицию на своего любовника

Убитая в ХМАО женщина жаловалась в полицию на своего любовника

14 августа 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Александр подкараулил женщину возле работы и ударил по плечу Фото: Георгий Бергал © URA.RU Погибшая от рук любовника жительница Нижневартовска несколько раз обращалась в полицию из-за бывшего возлюбленного. Об этом агентству URA.RU сообщил знакомый семьи. По заверению инсайдера, Наталья упоминала о преследованиях со стороны бывшего любовника Александра. «На работе говорили, что как-то Наталья даже писала заявление в полицию на этого мужчину. Я сам его не видел, но коллега рассказывала, что он ее подкараулил возле работы и ударил», — рассказал корреспонденту агентства источник. Собеседник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что женщина обращалась в полицию с заявлением. «Наталья обращалась в полицию дважды в один день. Это произошло 15 июля. Сначала вартовчанка указала, что ее ударил по плечу незнакомец, подкараулив возле работы. Позже женщина написала второе заявление, в котором раскрыла личность нападавшего. Выяснилось, что это ее бывший любовник Александр», — подтвердил инсайдер. В ходе разбирательства по данному заявлению, силовики выяснили, что мужчина хотел увидеться с их общим с Натальей ребенком. Он рассказал сотрудникам полиции, что женщина ограждала сына от общения с биологическим отцом. За нанесение побоев на Катина был составлен административный протокол и назначен штраф. Разбираться в семейной драме нападавшему и потерпевшей предстояло самостоятельно. В пресс-службе следственного комитета ХМАО, сотрудники которого сейчас ведут расследование убийства, предпочли не комментировать никакие детали уголовного дела. В пресс-службе полиции Югры не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что, жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Мужчина заключен под стражу на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибшая от рук любовника жительница Нижневартовска несколько раз обращалась в полицию из-за бывшего возлюбленного. Об этом агентству URA.RU сообщил знакомый семьи. По заверению инсайдера, Наталья упоминала о преследованиях со стороны бывшего любовника Александра. «На работе говорили, что как-то Наталья даже писала заявление в полицию на этого мужчину. Я сам его не видел, но коллега рассказывала, что он ее подкараулил возле работы и ударил», — рассказал корреспонденту агентства источник. Собеседник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что женщина обращалась в полицию с заявлением. «Наталья обращалась в полицию дважды в один день. Это произошло 15 июля. Сначала вартовчанка указала, что ее ударил по плечу незнакомец, подкараулив возле работы. Позже женщина написала второе заявление, в котором раскрыла личность нападавшего. Выяснилось, что это ее бывший любовник Александр», — подтвердил инсайдер. В ходе разбирательства по данному заявлению, силовики выяснили, что мужчина хотел увидеться с их общим с Натальей ребенком. Он рассказал сотрудникам полиции, что женщина ограждала сына от общения с биологическим отцом. За нанесение побоев на Катина был составлен административный протокол и назначен штраф. Разбираться в семейной драме нападавшему и потерпевшей предстояло самостоятельно. В пресс-службе следственного комитета ХМАО, сотрудники которого сейчас ведут расследование убийства, предпочли не комментировать никакие детали уголовного дела. В пресс-службе полиции Югры не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что, жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Мужчина заключен под стражу на два месяца.