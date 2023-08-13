Вице-губернатор ХМАО отправил московского варяга тайно кататься по округу

Вице-губернатор ХМАО отправил нового подчиненного из Подмосковья тайно кататься по округу

14 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Автор первой транспортной реформы в РФ две недели колесил по дорогам Югры в качестве тайного пассажира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев отправил недавно назначенного первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева, который до приезда на север был замом министра транспорта в Подмосковье, ездить по дорогам Югры в качестве тайного пассажира. Ислаев рассказал корреспонденту URA.RU в ходе встречи с журналистами, что Середнев две недели инкогнито колесил по дорогам Югры на автобусах, а после заявил о необходимости реформы междугородних автобусных перевозок. «Мы поменяли начальников транспортного цеха, в том числе заместителя директора департамента, который за транспорт отвечал. Сегодня это направление возглавляет Середнев. Человек достаточно опытный, был замминистра транспорта в Подмосковье, это автор первой транспортной реформы, произведенный в России. <…> Он молодец, пока мы с документами разбирались и его трудоустраивали, две недели по округу ездил как пассажир. Все посмотрел, потом приходит мне и говорит: шеф, тут что-то не в порядке. И целый конспект выкладывает», — рассказал Ислаев. Вице-губернатор отметил, что его подчиненный уже столкнулся с негативом со стороны муниципальных предприятий и чиновников. «Многие главы [муниципалитетов] его уже знают, и многие невзлюбили. Недовольство со стороны глав уже сегодня есть», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор Ислаев уличил междугородних перевозчиков ХМАО в нечестности и заявил о необходимости транспортной реформы. Он сообщил о проверке, в ходе которой выяснилось, что местные перевозчики не брезгуют теневой кассой, хотя и получают субсидию из окружного бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев отправил недавно назначенного первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева, который до приезда на север был замом министра транспорта в Подмосковье, ездить по дорогам Югры в качестве тайного пассажира. Ислаев рассказал корреспонденту URA.RU в ходе встречи с журналистами, что Середнев две недели инкогнито колесил по дорогам Югры на автобусах, а после заявил о необходимости реформы междугородних автобусных перевозок. «Мы поменяли начальников транспортного цеха, в том числе заместителя директора департамента, который за транспорт отвечал. Сегодня это направление возглавляет Середнев. Человек достаточно опытный, был замминистра транспорта в Подмосковье, это автор первой транспортной реформы, произведенный в России. <…> Он молодец, пока мы с документами разбирались и его трудоустраивали, две недели по округу ездил как пассажир. Все посмотрел, потом приходит мне и говорит: шеф, тут что-то не в порядке. И целый конспект выкладывает», — рассказал Ислаев. Вице-губернатор отметил, что его подчиненный уже столкнулся с негативом со стороны муниципальных предприятий и чиновников. «Многие главы [муниципалитетов] его уже знают, и многие невзлюбили. Недовольство со стороны глав уже сегодня есть», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор Ислаев уличил междугородних перевозчиков ХМАО в нечестности и заявил о необходимости транспортной реформы. Он сообщил о проверке, в ходе которой выяснилось, что местные перевозчики не брезгуют теневой кассой, хотя и получают субсидию из окружного бюджета.