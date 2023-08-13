Пермяки под видом сотрудников ФСБ выманили у оппозиционерки сотни тысяч рублей

Последнюю часть денег пермячка передавала злоумышленникам под контролем силовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницу Перми обманули два злоумышленника, один из которых представился сотрудником ФСБ. Они убедили женщину в том, что у силовиков есть запись ее разговора, на которой она негативно высказывается о политическом режиме в России. Один из мошенников заявил, что как сотрудник ФСБ может уладить проблему за 100 тысяч рублей.

«Челпанов сообщил потерпевший, что Насоненко является сотрудником ФСБ РФ и имеет возможность помочь избежать уголовной ответственности, а также удалить все записи разговоров за денежное вознаграждение в 100 000 рублей. Насоненко подтвердил это и продемонстрировал обложку от удостоверения с надписью „ФСБ РФ“, после чего потерпевшая согласилась передать денежные средства», — говорится в материалах Свердловского районного суда Перми, который рассматривал дело о мошенничестве.

Получив деньги, мошенники не остановились. Они предложили пермячке купить за 120 тысяч рублей микрочип, который якобы защитит от прослушки. Передача последнего транша за покупку происходила уже под контролем настоящих сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, которые задержали преступников.

В совершении преступления они сознались и раскаялись. Мошенники также возместили моральный и материальный ущерб потерпевшей. Учитывая это, суд решил прекратить уголовное дело в отношении обвиняемых и назначить им наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей с каждого.