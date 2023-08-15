Екатеринбуржцев оставят без алкоголя в дни студенческого фестиваля. Карта

15 августа 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

С 19 августа в Екатеринбурге стартует аналог Универсиады Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге с 19 по 30 августа запретят продажу алкоголи на некоторых улицах. Причина — проведение Международного фестиваля университетского спорта, сообщает мэрия на официальном сайте. «На время проведения состязаний в некоторых частях уральской столицы будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 с 19 по 30 августа 2023 года», — говорится в сообщении чиновников. URA.RU обозначило на карте, где именно будут действовать запреты на продажу алкоголя. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.

В Екатеринбурге с 19 по 30 августа запретят продажу алкоголи на некоторых улицах. Причина — проведение Международного фестиваля университетского спорта, сообщает мэрия на официальном сайте. «На время проведения состязаний в некоторых частях уральской столицы будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 с 19 по 30 августа 2023 года», — говорится в сообщении чиновников. URA.RU обозначило на карте, где именно будут действовать запреты на продажу алкоголя. Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.