В Екатеринбурге с 19 по 30 августа запретят продажу алкоголи на некоторых улицах. Причина — проведение Международного фестиваля университетского спорта, сообщает мэрия на официальном сайте.
«На время проведения состязаний в некоторых частях уральской столицы будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 с 19 по 30 августа 2023 года», — говорится в сообщении чиновников. URA.RU обозначило на карте, где именно будут действовать запреты на продажу алкоголя.
Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Организаторы призывают тех, кто хочет увидеть соревнования, не откладывать покупку, потому что всем билетов не хватит. Также уже опубликована программа фестиваля.
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