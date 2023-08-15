Мэр из ХМАО подарит пенсионерам продуктовые наборы

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков подарит пенсионерам продуктовые наборы к годовщине со дня образования муниципалитета. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что подписал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на эти цели.
«Сегодня подписал распоряжение, согласно которому неработающие граждане пожилого возраста категории 65 плюс, проживающие на территории Белоярского района, получат продовольственные наборы в связи с проведением мероприятий в рамках Года взаимопомощи, а также накануне празднования Дня Белоярского района. Денежные средства в размере трех миллионов 700 тысяч рублей на это мероприятие выделены из бюджета Белоярского района», — сообщил Маненков.
Стоимость продуктовых наборов составит две тысячи рублей. Подарки получат 1850 жителей района. Волонтеры будут доставлять презенты с 28 августа до 15 сентября.
Ранее URA.RU писало, что льготники ХМАО получили подарки от правительства ХМАО к 90-летнему юбилею Югры. Адресную социальную помощь получили около 63 тысяч жителей округа.
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