Мэр из ХМАО подарит пенсионерам продуктовые наборы

16 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

В состав продуктовых наборов для пенсионеров ХМАО войдут товары первой необходимости и изделия местных производителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков подарит пенсионерам продуктовые наборы к годовщине со дня образования муниципалитета. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что подписал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на эти цели. «Сегодня подписал распоряжение, согласно которому неработающие граждане пожилого возраста категории 65 плюс, проживающие на территории Белоярского района, получат продовольственные наборы в связи с проведением мероприятий в рамках Года взаимопомощи, а также накануне празднования Дня Белоярского района. Денежные средства в размере трех миллионов 700 тысяч рублей на это мероприятие выделены из бюджета Белоярского района», — сообщил Маненков. Стоимость продуктовых наборов составит две тысячи рублей. Подарки получат 1850 жителей района. Волонтеры будут доставлять презенты с 28 августа до 15 сентября. Ранее URA.RU писало, что льготники ХМАО получили подарки от правительства ХМАО к 90-летнему юбилею Югры. Адресную социальную помощь получили около 63 тысяч жителей округа.

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков подарит пенсионерам продуктовые наборы к годовщине со дня образования муниципалитета. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что подписал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на эти цели. «Сегодня подписал распоряжение, согласно которому неработающие граждане пожилого возраста категории 65 плюс, проживающие на территории Белоярского района, получат продовольственные наборы в связи с проведением мероприятий в рамках Года взаимопомощи, а также накануне празднования Дня Белоярского района. Денежные средства в размере трех миллионов 700 тысяч рублей на это мероприятие выделены из бюджета Белоярского района», — сообщил Маненков. Стоимость продуктовых наборов составит две тысячи рублей. Подарки получат 1850 жителей района. Волонтеры будут доставлять презенты с 28 августа до 15 сентября. Ранее URA.RU писало, что льготники ХМАО получили подарки от правительства ХМАО к 90-летнему юбилею Югры. Адресную социальную помощь получили около 63 тысяч жителей округа.