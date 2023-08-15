15 августа 2023

Мэр из ХМАО подарит пенсионерам продуктовые наборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск , волонтеры, продовольствие, продуктовые наборы
В состав продуктовых наборов для пенсионеров ХМАО войдут товары первой необходимости и изделия местных производителей Фото:

Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков подарит пенсионерам продуктовые наборы к годовщине со дня образования муниципалитета. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что подписал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на эти цели.

«Сегодня подписал распоряжение, согласно которому неработающие граждане пожилого возраста категории 65 плюс, проживающие на территории Белоярского района, получат продовольственные наборы в связи с проведением мероприятий в рамках Года взаимопомощи, а также накануне празднования Дня Белоярского района. Денежные средства в размере трех миллионов 700 тысяч рублей на это мероприятие выделены из бюджета Белоярского района», — сообщил Маненков.

Стоимость продуктовых наборов составит две тысячи рублей. Подарки получат 1850 жителей района. Волонтеры будут доставлять презенты с 28 августа до 15 сентября.

Ранее URA.RU писало, что льготники ХМАО получили подарки от правительства ХМАО к 90-летнему юбилею Югры. Адресную социальную помощь получили около 63 тысяч жителей округа.

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Мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков подарит пенсионерам продуктовые наборы к годовщине со дня образования муниципалитета. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что подписал распоряжение о выделении трех миллионов рублей на эти цели. «Сегодня подписал распоряжение, согласно которому неработающие граждане пожилого возраста категории 65 плюс, проживающие на территории Белоярского района, получат продовольственные наборы в связи с проведением мероприятий в рамках Года взаимопомощи, а также накануне празднования Дня Белоярского района. Денежные средства в размере трех миллионов 700 тысяч рублей на это мероприятие выделены из бюджета Белоярского района», — сообщил Маненков. Стоимость продуктовых наборов составит две тысячи рублей. Подарки получат 1850 жителей района. Волонтеры будут доставлять презенты с 28 августа до 15 сентября. Ранее URA.RU писало, что льготники ХМАО получили подарки от правительства ХМАО к 90-летнему юбилею Югры. Адресную социальную помощь получили около 63 тысяч жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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