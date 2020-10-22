Льготники получат подарки к юбилею ХМАО из-за коронавируса

Пенсионерам бесплатно дадут продуктовые наборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ХМАО приняло решение поддержать льготников во время пандемии коронавируса бесплатными подарками к 90-летнему юбилею Югры. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Неработающие пенсионеры, малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат продуктовые наборы стоимостью в две тысячи рублей. «До 1 декабря текущего года адресную социальную помощь получат около 63 тысяч жителей автономного округа», — отметила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

К заседанию окружного правительства подключали и самих льготники. Они выразили собственное мнение о необходимости получения таких подарков. «Наша семья получает социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты на проезд детей, на оплату коммунальных услуг, ежемесячное пособие на одного ребенка и на двоих — ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В октябре 2020 года получили единовременную выплату на подготовку детей к школе. Адресная помощь в виде продуктового набора, безусловно, для меня и моих детей — большое подспорье и приятный подарок», — заявила многодетная мать из Нижневартовска Евгения Хомяк.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане, имеющие трех и больше детей, могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 35 тысяч рублей. В регионе насчитывается порядка семи тысяч таких семей.