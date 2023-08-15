15 августа 2023

Известный пермский экс-чиновник стал ректором вуза

Бывший федеральный инспектор по Пермскому краю назначен ректором агарного университета
© Служба новостей «URA.RU»
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Андреев пять лет был исполняющим обязанности ректора Фото:

Бывшего федерального инспектора по Пермскому краю Алексея Андреева назначили ректором Пермского государственного аграрно-технологического университета. До этого экс-чиновник был исполняющим обязанности ректора университета на протяжении пяти лет.

«Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев избавился от приставки „и.о“. Изменения внесены 15 августа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс».

Чтобы избавиться от приставки «и.о.» Андреев в мае 2023 года прошел аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ. Руководить университетом бывший чиновник планирует до 2028 года.

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Бывшего федерального инспектора по Пермскому краю Алексея Андреева назначили ректором Пермского государственного аграрно-технологического университета. До этого экс-чиновник был исполняющим обязанности ректора университета на протяжении пяти лет. «Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев избавился от приставки „и.о“. Изменения внесены 15 августа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс». Чтобы избавиться от приставки «и.о.» Андреев в мае 2023 года прошел аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ. Руководить университетом бывший чиновник планирует до 2028 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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