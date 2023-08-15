Известный пермский экс-чиновник стал ректором вуза

Бывшего федерального инспектора по Пермскому краю Алексея Андреева назначили ректором Пермского государственного аграрно-технологического университета. До этого экс-чиновник был исполняющим обязанности ректора университета на протяжении пяти лет.
«Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев избавился от приставки „и.о“. Изменения внесены 15 августа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс».
Чтобы избавиться от приставки «и.о.» Андреев в мае 2023 года прошел аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ. Руководить университетом бывший чиновник планирует до 2028 года.
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