15 августа 2023

В Челябинске эвакуируют один из ТРК

В Челябинске из ТРК «Горки» эвакуировали посетителей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, трк горки
Посетителей торгово-развлекательного комплекса вывели на улицу охранники Фото:

В Челябинске посетителей ТРК «Горки» экстренно эвакуировали из торгового зала. Как сообщили 16 августа читатели URA.RU, во время эвакуации говорили о возможном минировании объекта.

«Сначала по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Охранники начали выводить посетителей ТРК на улицу», — сообщили URA.RU читатели.

URA.RU связалось с пресс-службой ТРК. Там сообщили, что прокомментируют все позднее. В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнят информацию.

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В Челябинске посетителей ТРК «Горки» экстренно эвакуировали из торгового зала. Как сообщили 16 августа читатели URA.RU, во время эвакуации говорили о возможном минировании объекта. «Сначала по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Охранники начали выводить посетителей ТРК на улицу», — сообщили URA.RU читатели. URA.RU связалось с пресс-службой ТРК. Там сообщили, что прокомментируют все позднее. В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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