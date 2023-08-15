В Челябинске эвакуируют один из ТРК

Посетителей торгово-развлекательного комплекса вывели на улицу охранники
В Челябинске посетителей ТРК «Горки» экстренно эвакуировали из торгового зала. Как сообщили 16 августа читатели URA.RU, во время эвакуации говорили о возможном минировании объекта.
«Сначала по громкоговорителю сообщили об эвакуации. Охранники начали выводить посетителей ТРК на улицу», — сообщили URA.RU читатели.
URA.RU связалось с пресс-службой ТРК. Там сообщили, что прокомментируют все позднее. В пресс-службе УМВД по Челябинску уточнят информацию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.