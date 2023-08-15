15 августа 2023

В Нижневартовске водитель сбил ребенка во дворе жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, носилки, спасение пострадавших в дтп, учения скорой помощи, эвакуация раненных в дтп, скорая помошь
Пешеход с травмами доставлен в медучреждение Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома 51 по улице 60 лет Октября водитель автомобиля Ford сбил ребенка, не уступив ему дорогу. По информации городской Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение.

«Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовому проезду в районе дома 51 улицы 60 лет Октября и, не предоставив преимущество в движении пешеходу 2016 года рождения, допустила наезд на него. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома 51 по улице 60 лет Октября водитель автомобиля Ford сбил ребенка, не уступив ему дорогу. По информации городской Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение. «Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовому проезду в районе дома 51 улицы 60 лет Октября и, не предоставив преимущество в движении пешеходу 2016 года рождения, допустила наезд на него. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...