В Нижневартовске водитель сбил ребенка во дворе жилого дома

16 августа 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Пешеход с травмами доставлен в медучреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома 51 по улице 60 лет Октября водитель автомобиля Ford сбил ребенка, не уступив ему дорогу. По информации городской Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение. «Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовому проезду в районе дома 51 улицы 60 лет Октября и, не предоставив преимущество в движении пешеходу 2016 года рождения, допустила наезд на него. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения.

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома 51 по улице 60 лет Октября водитель автомобиля Ford сбил ребенка, не уступив ему дорогу. По информации городской Госавтоинспекции, ребенок получил травмы и был доставлен в медучреждение. «Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигалась по дворовому проезду в районе дома 51 улицы 60 лет Октября и, не предоставив преимущество в движении пешеходу 2016 года рождения, допустила наезд на него. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Водитель рассказал, что не заметил ребенка во время движения.