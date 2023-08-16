16 августа 2023

Власти Челябинска назвали причину многомиллионного спора с «ЮжУралМостом»

Челябинская мэрия обвинила «ЮжУралМост» в срыве муниципального контракта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство набережной реки Миасс возле филармонии. Челябинск, река миасс, южуралмост
«ЮжУралМост» требует у мэрии Челябинска деньги за невыполненные работы Фото:

Компания «ЮжУралМост» не выполнила работы в рамках муниципального контракта, поэтому администрация Челябинска отказалась платить подрядчику. Предприятие пытается взыскать долг в размере 181 миллион рублей через суд, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

«Работы, стоимость которых предъявляется ко взысканию АО „ЮжУралМост“, в рамках муниципального контракта не выполнялись. На приемку заказчику они не направлялись», — сообщили URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «ЮжУралМост» требует взыскать с мэрии Челябинска 181 миллион рублей долга по муниципальному контракту. Речь идет о работах в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской.

«ЮжУралМост» был признан банкротом в мае. В 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о картельном сговоре между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и «ЮжУралМостом». Компанию оштрафовали на 48 миллионов рублей, а Дубровский на фоне скандала ушел в отставку.

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Компания «ЮжУралМост» не выполнила работы в рамках муниципального контракта, поэтому администрация Челябинска отказалась платить подрядчику. Предприятие пытается взыскать долг в размере 181 миллион рублей через суд, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. «Работы, стоимость которых предъявляется ко взысканию АО „ЮжУралМост“, в рамках муниципального контракта не выполнялись. На приемку заказчику они не направлялись», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что компания «ЮжУралМост» требует взыскать с мэрии Челябинска 181 миллион рублей долга по муниципальному контракту. Речь идет о работах в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской. «ЮжУралМост» был признан банкротом в мае. В 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о картельном сговоре между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и «ЮжУралМостом». Компанию оштрафовали на 48 миллионов рублей, а Дубровский на фоне скандала ушел в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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