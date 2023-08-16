Власти Челябинска назвали причину многомиллионного спора с «ЮжУралМостом»

Челябинская мэрия обвинила «ЮжУралМост» в срыве муниципального контракта

17 августа 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

«ЮжУралМост» требует у мэрии Челябинска деньги за невыполненные работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «ЮжУралМост» не выполнила работы в рамках муниципального контракта, поэтому администрация Челябинска отказалась платить подрядчику. Предприятие пытается взыскать долг в размере 181 миллион рублей через суд, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. «Работы, стоимость которых предъявляется ко взысканию АО „ЮжУралМост“, в рамках муниципального контракта не выполнялись. На приемку заказчику они не направлялись», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что компания «ЮжУралМост» требует взыскать с мэрии Челябинска 181 миллион рублей долга по муниципальному контракту. Речь идет о работах в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской. «ЮжУралМост» был признан банкротом в мае. В 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о картельном сговоре между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и «ЮжУралМостом». Компанию оштрафовали на 48 миллионов рублей, а Дубровский на фоне скандала ушел в отставку.

Компания «ЮжУралМост» не выполнила работы в рамках муниципального контракта, поэтому администрация Челябинска отказалась платить подрядчику. Предприятие пытается взыскать долг в размере 181 миллион рублей через суд, сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. «Работы, стоимость которых предъявляется ко взысканию АО „ЮжУралМост“, в рамках муниципального контракта не выполнялись. На приемку заказчику они не направлялись», — сообщили URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что компания «ЮжУралМост» требует взыскать с мэрии Челябинска 181 миллион рублей долга по муниципальному контракту. Речь идет о работах в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской. «ЮжУралМост» был признан банкротом в мае. В 2019 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о картельном сговоре между челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским и «ЮжУралМостом». Компанию оштрафовали на 48 миллионов рублей, а Дубровский на фоне скандала ушел в отставку.