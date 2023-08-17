В Генпрокуратуре и Кремле недовольны кадровой политикой пермских властей

Екатерина Мальцева рассматривается на пост социального вице-мэра Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предстоящее назначение замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерины Мальцевой на пост вице-мэра Перми вызвало недовольство в Москве. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Генпрокуратуру волнует, не возникнет ли после назначения Мальцевой конфликта интересов. Ее супруг Антон Мальцев работает начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в краевой прокуратуре. Администрацию президента тревожит, достаточно ли у Екатерины Мальцевой компетенций. Планируется, что она возглавит социальный блок в миллионном городе — ключевая сфера на фоне предстоящих выборов президента», — рассказал собеседник. До этого Екатерина Мальцева «социалкой» никогда не занималась.

Другой источник в политэлитах подтвердил информацию. Однако он уверен, что назначение состоится — под ответственность краевых властей, инициировавших кадровое решение.

URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации губернатора, администрации президента РФ, прокуратуры Пермского края и Генпрокуратуры РФ. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, назвал эту информацию не более, чем слухами: «Назначение заместителей главы города — это точно не уровень администрации президента». Ранее URA.RU сообщало, что основным претендентом на пост главы Перми является глава минэка Эдуард Соснин. Екатерину Мальцеву на пост вице-мэра предложил и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин.