Сальдо отчитался об окончательной зачистке села Казачьи Лагеря от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Село на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью свободно от украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы армии РФ уничтожили всех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Казачьи Лагеря в Херсонской области. В украинских средствах массовой информации сообщалось, что территория якобы перешла под контроль сторонников киевского режима, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен. Украинских военных там нет», — отметил Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Ранее URA.RU писало о херсонских подпольщиках, которые помогли уничтожить 30 бойцов ВСУ и ангар с техникой. Им также удалось распространить агитационные листовки на территории, которая находится под украинским контролем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы армии РФ уничтожили всех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Казачьи Лагеря в Херсонской области. В украинских средствах массовой информации сообщалось, что территория якобы перешла под контроль сторонников киевского режима, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен. Украинских военных там нет», — отметил Владимир Сальдо, передает ТАСС. Ранее URA.RU писало о херсонских подпольщиках, которые помогли уничтожить 30 бойцов ВСУ и ангар с техникой. Им также удалось распространить агитационные листовки на территории, которая находится под украинским контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...