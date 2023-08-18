Сальдо отчитался об окончательной зачистке села Казачьи Лагеря от ВСУ

Бойцы армии РФ уничтожили всех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Казачьи Лагеря в Херсонской области. В украинских средствах массовой информации сообщалось, что территория якобы перешла под контроль сторонников киевского режима, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен. Украинских военных там нет», — отметил Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Ранее URA.RU писало о херсонских подпольщиках, которые помогли уничтожить 30 бойцов ВСУ и ангар с техникой. Им также удалось распространить агитационные листовки на территории, которая находится под украинским контролем.
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