Подпольщики в Херсоне помогли уничтожить 30 военных ВСУ и ангар с техникой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Российские подпольщики передавали координаты артиллерии России для ударов по военным объектам Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подпольщики, которые настроены пророссийски, помогли артиллерии армии России нанести удары по военным объектам на Украине. Об этом рассказал подпольщик из организации «Русский Херсон», отметив, что были уничтожены 30 украинских военных и ангар с техникой.

«Нашими усилиями вскрыты военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех военных ВСУ. По переданным нами координатам были уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского», — заявил подпольщик, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что его соратники также распространили агитационные листовки в той части Херсонской области, которая находится под украинским контролем.

Подпольщик рассказал, что отряд «Русский Херсон» расширяется. В него вступают новые люди, поэтому он начинает действовать не только в Херсоне. Подпольщик заверил, что на данный момент у его отряда достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Основная цель деятельности отряда — проведение диверсий против солдат ВСУ и иностранных наемников.

Ранее подпольщики из «Русского Херсона» также сообщали об успешных операциях. Из-за их работы были уничтожены места расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подпольщики, которые настроены пророссийски, помогли артиллерии армии России нанести удары по военным объектам на Украине. Об этом рассказал подпольщик из организации «Русский Херсон», отметив, что были уничтожены 30 украинских военных и ангар с техникой. «Нашими усилиями вскрыты военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех военных ВСУ. По переданным нами координатам были уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского», — заявил подпольщик, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что его соратники также распространили агитационные листовки в той части Херсонской области, которая находится под украинским контролем. Подпольщик рассказал, что отряд «Русский Херсон» расширяется. В него вступают новые люди, поэтому он начинает действовать не только в Херсоне. Подпольщик заверил, что на данный момент у его отряда достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Основная цель деятельности отряда — проведение диверсий против солдат ВСУ и иностранных наемников. Ранее подпольщики из «Русского Херсона» также сообщали об успешных операциях. Из-за их работы были уничтожены места расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...