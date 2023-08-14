Подпольщики в Херсоне помогли уничтожить 30 военных ВСУ и ангар с техникой

Подпольщики, которые настроены пророссийски, помогли артиллерии армии России нанести удары по военным объектам на Украине. Об этом рассказал подпольщик из организации «Русский Херсон», отметив, что были уничтожены 30 украинских военных и ангар с техникой.
«Нашими усилиями вскрыты военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех военных ВСУ. По переданным нами координатам были уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в ангаре на территории завода Петровского», — заявил подпольщик, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что его соратники также распространили агитационные листовки в той части Херсонской области, которая находится под украинским контролем.
Подпольщик рассказал, что отряд «Русский Херсон» расширяется. В него вступают новые люди, поэтому он начинает действовать не только в Херсоне. Подпольщик заверил, что на данный момент у его отряда достаточно сил для того, чтобы приступить к активным действиям. Основная цель деятельности отряда — проведение диверсий против солдат ВСУ и иностранных наемников.
Ранее подпольщики из «Русского Херсона» также сообщали об успешных операциях. Из-за их работы были уничтожены места расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества, передает RT.
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