Власти Пермского края выделят 700 млн рублей на лечение онкобольных

На развитие сферы здравоохранения пермские власти дополнительно направят почти 1,3 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Пермского края планируют дополнительно выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 1,3 млрд рублей. Из них более 700 млн рублей будут направлены на лечение и поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом шла речь на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Члены краевого кабмина обсуждали законопроект о поправках в региональный бюджет на три года.

«Дмитрий Махонин подчеркнул, что по итогам первого полугодия 2023 года в региональном бюджете сформировались резервы по ряду направлений. Он поручил проработать изменения в бюджет в части их распределения. В частности, направить денежные средства на приоритетные направления и выполнение соцобязательств. На текущий год в бюджете предусматривается увеличение расходов на здравоохранение. Предлагается выделить дополнительно 707,6 млн рублей на медицинскую помощь онкобольным в условиях дневного стационара», — сообщает сайт правительства Пермского края.

Также власти планируют дополнительно направить 491,4 млн рублей на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Еще 24 млн рублей запланировано выделить на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Прикамья. Помимо этого, проект закона дополнительно предусматривает средства в объеме 64 млн рублей на предоставление единовременных компенсационных выплат при трудоустройстве медработников в учреждения здравоохранения. Таким образом, будет оказана необходимая поддержка врачам, которые придут на работу в медучреждения, испытывающие острую нехватку кадров.

Законопроектом также предусмотрены дополнительные средства на обеспечение льготной перевозки отдельных категорий граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах на сумму 118,4 млн рублей. Помимо этого, закон предполагает выделение средств на организацию льготного проезда в электричках к местам учебы для школьников и студентов в объеме 22 млн рублей. Законопроект будет рассмотрен депутатами заксобрания Пермского края на сентябрьском заседании сразу в двух чтениях.