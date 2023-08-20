20 августа 2023

В Екатеринбурге ищут слесаря по ремонту бронетехники на зарплату до 120 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, тяжелое вооружение, Т-72Б3, танк
Специалиста по ремонту бронемашин и спецтехники ищет «144 бронетанковый ремонтный завод» Фото:

На «144 бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, входит под управление «Курганмашзавода» госкорпорации «Ростех») ищут слесаря по ремонту спецмашин. Зарплата — от 50 от 120 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter.

В обязанности слесаря входит разборка спецмашин, гусеничной бронетехники, а также ремонт узлов и агрегатов и сборка спецмашин и бронетехники после ремонта. Кандидат должен обязательно иметь опыт работы по смежному направлению, умение ремонтировать бронемашины будет преимуществом. Также в компании готовы рассмотреть кандидатов без профильного опыта работы.

Зарплата — 50 -120 тысяч рублей. Выплачивается два раза в месяц, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что старейшая на Урале компания «Уралэлектромедь» ищет сотрудников разных специальностей. На предприятие требуются плавильщики, слесари-ремонтники, стропальщики, машинисты-крана.

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На «144 бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, входит под управление «Курганмашзавода» госкорпорации «Ростех») ищут слесаря по ремонту спецмашин. Зарплата — от 50 от 120 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. В обязанности слесаря входит разборка спецмашин, гусеничной бронетехники, а также ремонт узлов и агрегатов и сборка спецмашин и бронетехники после ремонта. Кандидат должен обязательно иметь опыт работы по смежному направлению, умение ремонтировать бронемашины будет преимуществом. Также в компании готовы рассмотреть кандидатов без профильного опыта работы. Зарплата — 50 -120 тысяч рублей. Выплачивается два раза в месяц, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что старейшая на Урале компания «Уралэлектромедь» ищет сотрудников разных специальностей. На предприятие требуются плавильщики, слесари-ремонтники, стропальщики, машинисты-крана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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