В Екатеринбурге ищут слесаря по ремонту бронетехники на зарплату до 120 тысяч

21 августа 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Специалиста по ремонту бронемашин и спецтехники ищет «144 бронетанковый ремонтный завод» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «144 бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, входит под управление «Курганмашзавода» госкорпорации «Ростех») ищут слесаря по ремонту спецмашин. Зарплата — от 50 от 120 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. В обязанности слесаря входит разборка спецмашин, гусеничной бронетехники, а также ремонт узлов и агрегатов и сборка спецмашин и бронетехники после ремонта. Кандидат должен обязательно иметь опыт работы по смежному направлению, умение ремонтировать бронемашины будет преимуществом. Также в компании готовы рассмотреть кандидатов без профильного опыта работы. Зарплата — 50 -120 тысяч рублей. Выплачивается два раза в месяц, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что старейшая на Урале компания «Уралэлектромедь» ищет сотрудников разных специальностей. На предприятие требуются плавильщики, слесари-ремонтники, стропальщики, машинисты-крана.

На «144 бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, входит под управление «Курганмашзавода» госкорпорации «Ростех») ищут слесаря по ремонту спецмашин. Зарплата — от 50 от 120 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте HeadHunter. В обязанности слесаря входит разборка спецмашин, гусеничной бронетехники, а также ремонт узлов и агрегатов и сборка спецмашин и бронетехники после ремонта. Кандидат должен обязательно иметь опыт работы по смежному направлению, умение ремонтировать бронемашины будет преимуществом. Также в компании готовы рассмотреть кандидатов без профильного опыта работы. Зарплата — 50 -120 тысяч рублей. Выплачивается два раза в месяц, без задержек. Ранее URA.RU сообщало, что старейшая на Урале компания «Уралэлектромедь» ищет сотрудников разных специальностей. На предприятие требуются плавильщики, слесари-ремонтники, стропальщики, машинисты-крана.