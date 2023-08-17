Один из старейших заводов на Урале массово ищет сотрудников

17 августа 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

АО «Уралэлектромедь» ищет сотрудников Фото: Александр Мамаев © URA.RU АО «Уралэлектромедь» (завод входит в структуру УГМК) ищет сотрудников разных специальностей. Компания предлагает соискателям насыщенную корпоративную и спортивную жизнь. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою работу комбинат начал еще 1934 году. АО «Уралэлектромедь» приглашает на следующие вакансии: Плавильщик, з/п от 57 000 рублей;

Слесарь-ремонтник, з/п от 55 000 рублей;

Слесарь по КИПиА, з/п от 45 000 рублей;

Стропальщик, з/п от 43 000 рублей;

Машинист-крана, з/п 65 000 рублей. «Для сотрудников предприятия организована доставка служебным транспортом из Екатеринбурга (районы Уралмаш, Эльмаш) и Среднеуральска. Также рабочим предоставляется специальная одежда и обувь на каждый сезон. Кроме всего, сотрудникам предприятия оформляется ДМС, топливная карта со скидкой 10%, корпоративные скидки, компенсация питания, парковочное место, а иногородним — частичная компенсация стоимости аренды жилья», — пишет о вакансии telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». АО «Уралэлектромедь» — головное предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области России. Первые производственные мощности вступили в строй в 1934 году. В 1934—1975 годах именуется как «Пышминский медеэлектролитный завод», в 1975—1992 годах — Уральский комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь», с 1992 года — АО «Уралэлектромедь». Предприятие — одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди и получению продукции из нее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

АО «Уралэлектромедь» (завод входит в структуру УГМК) ищет сотрудников разных специальностей. Компания предлагает соискателям насыщенную корпоративную и спортивную жизнь. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою работу комбинат начал еще 1934 году. АО «Уралэлектромедь» приглашает на следующие вакансии: «Для сотрудников предприятия организована доставка служебным транспортом из Екатеринбурга (районы Уралмаш, Эльмаш) и Среднеуральска. Также рабочим предоставляется специальная одежда и обувь на каждый сезон. Кроме всего, сотрудникам предприятия оформляется ДМС, топливная карта со скидкой 10%, корпоративные скидки, компенсация питания, парковочное место, а иногородним — частичная компенсация стоимости аренды жилья», — пишет о вакансии telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». АО «Уралэлектромедь» — головное предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области России. Первые производственные мощности вступили в строй в 1934 году. В 1934—1975 годах именуется как «Пышминский медеэлектролитный завод», в 1975—1992 годах — Уральский комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь», с 1992 года — АО «Уралэлектромедь». Предприятие — одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди и получению продукции из нее.