Один из старейших заводов на Урале массово ищет сотрудников

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Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, электропроводка, медь, проволка, катушка, цветмет
АО «Уралэлектромедь» ищет сотрудников Фото:

АО «Уралэлектромедь» (завод входит в структуру УГМК) ищет сотрудников разных специальностей. Компания предлагает соискателям насыщенную корпоративную и спортивную жизнь. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою работу комбинат начал еще 1934 году.

АО «Уралэлектромедь» приглашает на следующие вакансии:

  • Плавильщик, з/п от 57 000 рублей;
  • Слесарь-ремонтник, з/п от 55 000 рублей;
  • Слесарь по КИПиА, з/п от 45 000 рублей;
  • Стропальщик, з/п от 43 000 рублей;
  • Машинист-крана, з/п 65 000 рублей.

«Для сотрудников предприятия организована доставка служебным транспортом из Екатеринбурга (районы Уралмаш, Эльмаш) и Среднеуральска. Также рабочим предоставляется специальная одежда и обувь на каждый сезон. Кроме всего, сотрудникам предприятия оформляется ДМС, топливная карта со скидкой 10%, корпоративные скидки, компенсация питания, парковочное место, а иногородним — частичная компенсация стоимости аренды жилья», — пишет о вакансии telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

АО «Уралэлектромедь» — головное предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области России. Первые производственные мощности вступили в строй в 1934 году. В 1934—1975 годах именуется как «Пышминский медеэлектролитный завод», в 1975—1992 годах — Уральский комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь», с 1992 года — АО «Уралэлектромедь». Предприятие — одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди и получению продукции из нее.

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АО «Уралэлектромедь» (завод входит в структуру УГМК) ищет сотрудников разных специальностей. Компания предлагает соискателям насыщенную корпоративную и спортивную жизнь. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). Свою работу комбинат начал еще 1934 году. АО «Уралэлектромедь» приглашает на следующие вакансии: «Для сотрудников предприятия организована доставка служебным транспортом из Екатеринбурга (районы Уралмаш, Эльмаш) и Среднеуральска. Также рабочим предоставляется специальная одежда и обувь на каждый сезон. Кроме всего, сотрудникам предприятия оформляется ДМС, топливная карта со скидкой 10%, корпоративные скидки, компенсация питания, парковочное место, а иногородним — частичная компенсация стоимости аренды жилья», — пишет о вакансии telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». АО «Уралэлектромедь» — головное предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области России. Первые производственные мощности вступили в строй в 1934 году. В 1934—1975 годах именуется как «Пышминский медеэлектролитный завод», в 1975—1992 годах — Уральский комбинат по электролитическому рафинированию и обработке меди «Уралэлектромедь», с 1992 года — АО «Уралэлектромедь». Предприятие — одно из крупнейших предприятий в Европе по электролизу и рафинированию меди и получению продукции из нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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