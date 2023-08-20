20 августа 2023

Неонацисты собирают деньги подозреваемому в убийстве студента из Габона

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемому в убийстве студента из Габона собирают деньги на адвоката
Подозреваемому в убийстве студента из Габона собирают деньги на адвоката

Задержанному по подозрению в убийстве студента из Габона 23-летнему Данилу из Артемовского (Свердловская область) собирают деньги на адвоката. Сбор средств проходит в неонацистских пабликах. Погибший уроженец Габона был аспирантом УрФУ.

«Сборы начались сразу после задержания. Прикрепили карту Данила. По версии „благотворителей“, их соратник оказался один против двоих африканцев. Сам он говорит, что подрались из-за девушки. Знакомые убитого и свидетели происшествия описали все иначе: до габонца докопались за цвет кожи и сбежали, устроив поножовщину. Задержан только Данил. Полиция ищет остальных причастных», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона. Поножовщина произошла в Бургер-кинг» в «Рубине» на Малышева, 44. От полученных ранений аспирант УрФУ скончался. Он занимался научной работой в УрФУ, а также увлекался футболом.

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Задержанному по подозрению в убийстве студента из Габона 23-летнему Данилу из Артемовского (Свердловская область) собирают деньги на адвоката. Сбор средств проходит в неонацистских пабликах. Погибший уроженец Габона был аспирантом УрФУ. «Сборы начались сразу после задержания. Прикрепили карту Данила. По версии „благотворителей“, их соратник оказался один против двоих африканцев. Сам он говорит, что подрались из-за девушки. Знакомые убитого и свидетели происшествия описали все иначе: до габонца докопались за цвет кожи и сбежали, устроив поножовщину. Задержан только Данил. Полиция ищет остальных причастных», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона. Поножовщина произошла в Бургер-кинг» в «Рубине» на Малышева, 44. От полученных ранений аспирант УрФУ скончался. Он занимался научной работой в УрФУ, а также увлекался футболом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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