Неонацисты собирают деньги подозреваемому в убийстве студента из Габона

21 августа 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Подозреваемому в убийстве студента из Габона собирают деньги на адвоката Скриншот из видео «Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга» Задержанному по подозрению в убийстве студента из Габона 23-летнему Данилу из Артемовского (Свердловская область) собирают деньги на адвоката. Сбор средств проходит в неонацистских пабликах. Погибший уроженец Габона был аспирантом УрФУ. «Сборы начались сразу после задержания. Прикрепили карту Данила. По версии „благотворителей“, их соратник оказался один против двоих африканцев. Сам он говорит, что подрались из-за девушки. Знакомые убитого и свидетели происшествия описали все иначе: до габонца докопались за цвет кожи и сбежали, устроив поножовщину. Задержан только Данил. Полиция ищет остальных причастных», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона. Поножовщина произошла в Бургер-кинг» в «Рубине» на Малышева, 44. От полученных ранений аспирант УрФУ скончался. Он занимался научной работой в УрФУ, а также увлекался футболом.

Задержанному по подозрению в убийстве студента из Габона 23-летнему Данилу из Артемовского (Свердловская область) собирают деньги на адвоката. Сбор средств проходит в неонацистских пабликах. Погибший уроженец Габона был аспирантом УрФУ. «Сборы начались сразу после задержания. Прикрепили карту Данила. По версии „благотворителей“, их соратник оказался один против двоих африканцев. Сам он говорит, что подрались из-за девушки. Знакомые убитого и свидетели происшествия описали все иначе: до габонца докопались за цвет кожи и сбежали, устроив поножовщину. Задержан только Данил. Полиция ищет остальных причастных», — пишет telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона. Поножовщина произошла в Бургер-кинг» в «Рубине» на Малышева, 44. От полученных ранений аспирант УрФУ скончался. Он занимался научной работой в УрФУ, а также увлекался футболом.