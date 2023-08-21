Гендиректор Роскосмоса нашел плюсы в крушении «Луны-25»

Борисов: Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту

21 августа 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

Борисов выразил надежду, что следующие миссии «Луна-26», -27 и -28 пройдут успешно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на крушение станции «Луна-25», Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов, выразив надежду, что последующие миссии на естественный спутник Земли пройдут успешно. Новость по теме Почему станция «Луна-25» разбилась: причины и последствия «Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтет все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии „Луны-26“, -27 и -28 пройдут уже успешно», — сказал Борисов. Комментарий был озвучен в эфире телеканала «Россия 24». Станция «Луна-25» с 21 по 24 августа должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Борисов объяснял, что у станции вовремя не отключился двигатель — он проработал 127 секунд вместо 84, из-за этого и произошла авария. Советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров уверен, что космическую программу нужно повторить в ближайшее время. У России, по его словам, для этого есть все возможности.

Несмотря на крушение станции «Луна-25», Россия получила бесценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов, выразив надежду, что последующие миссии на естественный спутник Земли пройдут успешно. «Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же учтет все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии и я надеюсь, что будущие миссии „Луны-26“, -27 и -28 пройдут уже успешно», — сказал Борисов. Комментарий был озвучен в эфире телеканала «Россия 24». Станция «Луна-25» с 21 по 24 августа должна была окончательно приземлиться на спутнике Земли, однако при переходе на его орбиту станция разбилась и прекратила свое существование. Борисов объяснял, что у станции вовремя не отключился двигатель — он проработал 127 секунд вместо 84, из-за этого и произошла авария. Советский и российский астроном, академик РАН Михаил Маров уверен, что космическую программу нужно повторить в ближайшее время. У России, по его словам, для этого есть все возможности.