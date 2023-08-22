Мэрия Екатеринбурга повторно ищет поставщика «золотых туалетов» для города

Мэрия Екатеринбурга повторно объявила конкурс на поставку общественных туалетов
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, туалет, wc, указатель, уборная, женщины, мужчины, значок инвалид
Чиновники ищут компанию, которая сделает для центра Екатеринбурга восемь общественных туалетов Фото:

Администрация Екатеринбурга повторно разместила тендер на поставку модульных общественных туалетов. С предыдущим подрядчиком договор расторгли из-за нарушения сроков контракта. Как и в прошлый раз чиновники готовы потратить на туалеты 30,8 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок.

«Объект закупки — выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры […], поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка. Начальная цена — 30,8 млн рублей», — говорится в описании закупки.

Победителя конкурса выберут уже 30 августа. Ему нужно будет поставить восемь модульных туалетов в течение 45 дней после заключения контракта.

С прошлым подрядчиком — компанией «Союзуралопт» — мэрия заключила контракт 25 мая. Но в середине августа его расторгли. В мэрии причиной расторжения договора называли срыв сроков поставки. В компании «Союзуралопт», в свою очередь, ссылались на медлительность и нерасторопность чиновников, долго согласовывавших проект. Планировалось, что общественные туалеты появятся в Екатеринбурге к юбилею — 19 августа.

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Администрация Екатеринбурга повторно разместила тендер на поставку модульных общественных туалетов. С предыдущим подрядчиком договор расторгли из-за нарушения сроков контракта. Как и в прошлый раз чиновники готовы потратить на туалеты 30,8 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры […], поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка. Начальная цена — 30,8 млн рублей», — говорится в описании закупки. Победителя конкурса выберут уже 30 августа. Ему нужно будет поставить восемь модульных туалетов в течение 45 дней после заключения контракта. С прошлым подрядчиком — компанией «Союзуралопт» — мэрия заключила контракт 25 мая. Но в середине августа его расторгли. В мэрии причиной расторжения договора называли срыв сроков поставки. В компании «Союзуралопт», в свою очередь, ссылались на медлительность и нерасторопность чиновников, долго согласовывавших проект. Планировалось, что общественные туалеты появятся в Екатеринбурге к юбилею — 19 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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