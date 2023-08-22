Мэрия Екатеринбурга повторно ищет поставщика «золотых туалетов» для города

Мэрия Екатеринбурга повторно объявила конкурс на поставку общественных туалетов

22 августа 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Чиновники ищут компанию, которая сделает для центра Екатеринбурга восемь общественных туалетов Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга повторно разместила тендер на поставку модульных общественных туалетов. С предыдущим подрядчиком договор расторгли из-за нарушения сроков контракта. Как и в прошлый раз чиновники готовы потратить на туалеты 30,8 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры […], поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка. Начальная цена — 30,8 млн рублей», — говорится в описании закупки. Победителя конкурса выберут уже 30 августа. Ему нужно будет поставить восемь модульных туалетов в течение 45 дней после заключения контракта. С прошлым подрядчиком — компанией «Союзуралопт» — мэрия заключила контракт 25 мая. Но в середине августа его расторгли. В мэрии причиной расторжения договора называли срыв сроков поставки. В компании «Союзуралопт», в свою очередь, ссылались на медлительность и нерасторопность чиновников, долго согласовывавших проект. Планировалось, что общественные туалеты появятся в Екатеринбурге к юбилею — 19 августа.

Администрация Екатеринбурга повторно разместила тендер на поставку модульных общественных туалетов. С предыдущим подрядчиком договор расторгли из-за нарушения сроков контракта. Как и в прошлый раз чиновники готовы потратить на туалеты 30,8 млн рублей, следует из описания тендера на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение мероприятий по улучшению туристской инфраструктуры […], поставка общественных туалетов, нестационарный модуль с доступом для маломобильных групп населения, разработка дизайн-проекта, конструкторской документации, производство, установка. Начальная цена — 30,8 млн рублей», — говорится в описании закупки. Победителя конкурса выберут уже 30 августа. Ему нужно будет поставить восемь модульных туалетов в течение 45 дней после заключения контракта. С прошлым подрядчиком — компанией «Союзуралопт» — мэрия заключила контракт 25 мая. Но в середине августа его расторгли. В мэрии причиной расторжения договора называли срыв сроков поставки. В компании «Союзуралопт», в свою очередь, ссылались на медлительность и нерасторопность чиновников, долго согласовывавших проект. Планировалось, что общественные туалеты появятся в Екатеринбурге к юбилею — 19 августа.