22 августа 2023

В Челябинске самокатчик сбил несовершеннолетнего велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Велосипедист в результате ДТП получил травмы Фото:

В Челябинске 23 августа неизвестный на самокате сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, не спешившись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

«23 июня около пол девятого утра в близи дома №15 по улице Салютная произошло ДТП. Неизвестный, управляя электросамокатом, наехал на несовершеннолетнего на велосипеде „Стелс“. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись», — сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП.

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В Челябинске 23 августа неизвестный на самокате сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, не спешившись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска. «23 июня около пол девятого утра в близи дома №15 по улице Салютная произошло ДТП. Неизвестный, управляя электросамокатом, наехал на несовершеннолетнего на велосипеде „Стелс“. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись», — сообщили в пресс-службе. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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