В Челябинске самокатчик сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Челябинске 23 августа неизвестный на самокате сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу, не спешившись. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
«23 июня около пол девятого утра в близи дома №15 по улице Салютная произошло ДТП. Неизвестный, управляя электросамокатом, наехал на несовершеннолетнего на велосипеде „Стелс“. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись», — сообщили в пресс-службе.
В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.