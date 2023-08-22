Силовики провели выемку документов в мэрии пермского города

Полиция провела выемку документов в администрации Краснокамска

23 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Выемку документов проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Фото: Илья Московец © URA.RU В мэрии Краснокамска Пермского края прошла выемка документов. Оперативные мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ, сообщает газета «Наш город — Краснокамск» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрации Краснокамского городского округа прошла выемка документов. В рамках оперативно-розыскной деятельности, которую осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России», — говорится в сообщении. Как сообщает «Коммерсант-Пермь», в мэрии Краснокамска ситуацию не комментируют. По данным издания внимание силовиков могли привлечь возможные нарушения, которые были допущены при реконструкции городской набережной. Официальной от ГУ МВД РФ по Пермскому краю на этот счет пока не поступало.

В мэрии Краснокамска Пермского края прошла выемка документов. Оперативные мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ, сообщает газета «Наш город — Краснокамск» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрации Краснокамского городского округа прошла выемка документов. В рамках оперативно-розыскной деятельности, которую осуществляет управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России», — говорится в сообщении. Как сообщает «Коммерсант-Пермь», в мэрии Краснокамска ситуацию не комментируют. По данным издания внимание силовиков могли привлечь возможные нарушения, которые были допущены при реконструкции городской набережной. Официальной от ГУ МВД РФ по Пермскому краю на этот счет пока не поступало.