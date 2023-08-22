Стала известна дата похорон аспиранта УрФУ, которого зарезали в Екатеринбурге

Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили похоронят 25 августа

23 августа 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

По подозрению в убийстве Франсуа был задержан 23-летний молодой человек Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, которого в ночь на 18 августа зарезали возле заведения «Бургер Кинг», похоронят 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба университета. «Прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу 25 августа в 14:00 в зале „Вознесение“ на ул. Серафимы Дерябиной, 41а в Екатеринбурге», — заявили в УрФУ. Будут ли его хоронить на кладбище и где именно — не уточняется. Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.

Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, которого в ночь на 18 августа зарезали возле заведения «Бургер Кинг», похоронят 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба университета. «Прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу 25 августа в 14:00 в зале „Вознесение“ на ул. Серафимы Дерябиной, 41а в Екатеринбурге», — заявили в УрФУ. Будут ли его хоронить на кладбище и где именно — не уточняется. Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.