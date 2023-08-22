22 августа 2023

Стала известна дата похорон аспиранта УрФУ, которого зарезали в Екатеринбурге

Аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили похоронят 25 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
По подозрению в убийстве Франсуа был задержан 23-летний молодой человек Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, которого в ночь на 18 августа зарезали возле заведения «Бургер Кинг», похоронят 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу 25 августа в 14:00 в зале „Вознесение“ на ул. Серафимы Дерябиной, 41а в Екатеринбурге», — заявили в УрФУ. Будут ли его хоронить на кладбище и где именно — не уточняется.

Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.

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Аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили, которого в ночь на 18 августа зарезали возле заведения «Бургер Кинг», похоронят 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба университета. «Прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу 25 августа в 14:00 в зале „Вознесение“ на ул. Серафимы Дерябиной, 41а в Екатеринбурге», — заявили в УрФУ. Будут ли его хоронить на кладбище и где именно — не уточняется. Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки, однако очевидец сообщил, что в отношении Нджелассили звучали расистские оскорбления. Более подробно о произошедшем — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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