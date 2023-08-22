В полиции установили личности подозреваемых в ограблении подростка из ХМАО

23 августа 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

На подростка нападали местные жители Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики установили личности подозреваемых в вооруженном ограблении подростка в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «К делу подключились не только полицейские и СКР, но и ФСБ. Уже ясно, что инцидент произошел в Сургуте. Также установлены личности нападавших. Это местные жители, а не мигранты. В деле нет национальной составляющей», — сообщил источник. В полиции сообщили, что заявлений об ограблении к ним не поступало. По факту нападения ведется проверка. В следственном комитете по ХМАО также инициирована проверка. Других деталей происшествия в силовых ведомствах не сообщили. В пресс-службе ФСБ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Глава СКР Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил возбудить уголовное дело по статье разбой.

Силовики установили личности подозреваемых в вооруженном ограблении подростка в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «К делу подключились не только полицейские и СКР, но и ФСБ. Уже ясно, что инцидент произошел в Сургуте. Также установлены личности нападавших. Это местные жители, а не мигранты. В деле нет национальной составляющей», — сообщил источник. В полиции сообщили, что заявлений об ограблении к ним не поступало. По факту нападения ведется проверка. В следственном комитете по ХМАО также инициирована проверка. Других деталей происшествия в силовых ведомствах не сообщили. В пресс-службе ФСБ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Глава СКР Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил возбудить уголовное дело по статье разбой.