22 августа 2023

В полиции установили личности подозреваемых в ограблении подростка из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На подростка нападали местные жители Фото:

Силовики установили личности подозреваемых в вооруженном ограблении подростка в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города.

«К делу подключились не только полицейские и СКР, но и ФСБ. Уже ясно, что инцидент произошел в Сургуте. Также установлены личности нападавших. Это местные жители, а не мигранты. В деле нет национальной составляющей», — сообщил источник.

В полиции сообщили, что заявлений об ограблении к ним не поступало. По факту нападения ведется проверка. В следственном комитете по ХМАО также инициирована проверка. Других деталей происшествия в силовых ведомствах не сообщили. В пресс-службе ФСБ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Глава СКР Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил возбудить уголовное дело по статье разбой.

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Силовики установили личности подозреваемых в вооруженном ограблении подростка в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур города. «К делу подключились не только полицейские и СКР, но и ФСБ. Уже ясно, что инцидент произошел в Сургуте. Также установлены личности нападавших. Это местные жители, а не мигранты. В деле нет национальной составляющей», — сообщил источник. В полиции сообщили, что заявлений об ограблении к ним не поступало. По факту нападения ведется проверка. В следственном комитете по ХМАО также инициирована проверка. Других деталей происшествия в силовых ведомствах не сообщили. В пресс-службе ФСБ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Глава СКР Александр Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО. Он поручил возбудить уголовное дело по статье разбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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