22 августа 2023

Каскадеры устроят экстрим-шоу с машинами-трансформерами в городах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Для детей до 5 лет вход на шоу бесплатный Фото:

Экстремальное шоу каскадеров с машинами-трансформерами, дрифтом на двух колесах и авто в стиле «Безумного Макса» покажут осенью сразу в нескольких городах ХМАО. Об этом организаторы мероприятия сообщили на сайте российского театра «Каскадер».

Выступление каскадеров состоится 2 сентября в Сургуте на площадке ТРЦ «Сити Молл». С 7 по 10 сентября театр будет гастролировать в Нижневартовске на парковке ТЦ «ЮГРА Молл», а с 14 по 17 сентября — в Нефтеюганске на территории городского аэропорта. Стоимость билетов составляет от 1 300 до 1 650 рублей.

«В этом году театр выступает с новой программой, в которую войдут: трансформер, выступление на танках и имитация войны 1941—1945 годов. Все наши каскадеры профессионально обучены и будут удивлять вас каждым исполненным трюком до мурашек», — говорится в афише.

Также на шоу презентуют первый и единственный в России автомобиль-трансформер, который способен превращаться в робота в движении. Организаторы гарантируют исполнение трюков при любых погодных условиях.

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Экстремальное шоу каскадеров с машинами-трансформерами, дрифтом на двух колесах и авто в стиле «Безумного Макса» покажут осенью сразу в нескольких городах ХМАО. Об этом организаторы мероприятия сообщили на сайте российского театра «Каскадер». Выступление каскадеров состоится 2 сентября в Сургуте на площадке ТРЦ «Сити Молл». С 7 по 10 сентября театр будет гастролировать в Нижневартовске на парковке ТЦ «ЮГРА Молл», а с 14 по 17 сентября — в Нефтеюганске на территории городского аэропорта. Стоимость билетов составляет от 1 300 до 1 650 рублей. «В этом году театр выступает с новой программой, в которую войдут: трансформер, выступление на танках и имитация войны 1941—1945 годов. Все наши каскадеры профессионально обучены и будут удивлять вас каждым исполненным трюком до мурашек», — говорится в афише. Также на шоу презентуют первый и единственный в России автомобиль-трансформер, который способен превращаться в робота в движении. Организаторы гарантируют исполнение трюков при любых погодных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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