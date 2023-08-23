Глава поселка пошел на конфликт с районной мэрией из ХМАО

В ХМАО на мэрию Тундрино подали в суд из-за площади за 40 млн рублей

23 августа 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Спор возник из-за площади построенной в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава поселения Тундрино Виктор Самсонов пошел на конфликт с мэрией Сургутского района из-за «Бардовской площади» за 40 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «Самсонов отказался брать на баланс поселения построенную в конце 2021 года „Бардовскую площадь“. Мэрия, в свою очередь, обратилась в суд с иском к администрации Тундрино и требует поставить объект на бухгалтерский учет», — сообщил источник. По словам инсайдера, у Самсонова возникли вопросы к качеству объекта. Недочеты при строительстве были выявлены и мэрией Сургутского района. «Самсонов не хочет брать обязательства за объект, которому меньше чем через год потребовался ремонт. Плюс подрядчик оказался несговорчивым. Мэрии Сургутского района пришлось обращаться в суд из-за отказа выполнять гарантийные обязательства», — добавил собеседник. Уточнить информацию у главы Тундрино на момент публикации не удалось. Самсонов не ответил на телефонный звонок. Между тем, в мэрии Сургутского района сообщили, что администрация поселения сама передала полномочия по строительству объекта, а после завершения работ отказалась брать его на баланс, не предоставив объективных доводов. Все замечания по выявленным нарушениям подрядчик устранил. «В настоящее время у администрации сельского поселения Тундрино отсутствуют законные основания не принять объект. Поэтому в связи с отказом от принятия объекта администрация Сургутского района обратилась в окружной Арбитражный суд к администрации Тундрино об обязании исполнить обязательства и принять капитальные вложения», — пояснили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ремонтируют «Бардовскую площадь», построенную год назад за 40 млн рублей. В процессе эксплуатации были выявлены недочеты в выполненной работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава поселения Тундрино Виктор Самсонов пошел на конфликт с мэрией Сургутского района из-за «Бардовской площади» за 40 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «Самсонов отказался брать на баланс поселения построенную в конце 2021 года „Бардовскую площадь“. Мэрия, в свою очередь, обратилась в суд с иском к администрации Тундрино и требует поставить объект на бухгалтерский учет», — сообщил источник. По словам инсайдера, у Самсонова возникли вопросы к качеству объекта. Недочеты при строительстве были выявлены и мэрией Сургутского района. «Самсонов не хочет брать обязательства за объект, которому меньше чем через год потребовался ремонт. Плюс подрядчик оказался несговорчивым. Мэрии Сургутского района пришлось обращаться в суд из-за отказа выполнять гарантийные обязательства», — добавил собеседник. Уточнить информацию у главы Тундрино на момент публикации не удалось. Самсонов не ответил на телефонный звонок. Между тем, в мэрии Сургутского района сообщили, что администрация поселения сама передала полномочия по строительству объекта, а после завершения работ отказалась брать его на баланс, не предоставив объективных доводов. Все замечания по выявленным нарушениям подрядчик устранил. «В настоящее время у администрации сельского поселения Тундрино отсутствуют законные основания не принять объект. Поэтому в связи с отказом от принятия объекта администрация Сургутского района обратилась в окружной Арбитражный суд к администрации Тундрино об обязании исполнить обязательства и принять капитальные вложения», — пояснили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ремонтируют «Бардовскую площадь», построенную год назад за 40 млн рублей. В процессе эксплуатации были выявлены недочеты в выполненной работе.