РИАН: ВСУ в своем наступлении используют тактику Первой мировой войны

24 августа 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, ВСУ используют тактику Первой мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует тактику Первой мировой войны для своего наступления. Об этом заявил китайский военный эксперт Го Сюань. «Если смотреть с точки зрения военного дела, то такое контрнаступление украинской армии соответствует типичной тактике Первой мировой войны. Она требует очень большой численности войск: атакующие стороны обычно в три-шесть раз превышают численность войск обороняющейся стороны», — заявил Го Сюань. Его слова приводят «РИА Новости». Эксперт указал, что в Первой мировой войне «среди десятка подобных сражений победу принесли только два, а нападающая сторона более чем в шесть раз превосходила обороняющую». По его словам, цена, заплаченная за это, «была очень высока». Ранее украинское военное командование обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением усилить мобилизацию. Это произошло из-за неудачного контрнаступления.

Украина использует тактику Первой мировой войны для своего наступления. Об этом заявил китайский военный эксперт Го Сюань. «Если смотреть с точки зрения военного дела, то такое контрнаступление украинской армии соответствует типичной тактике Первой мировой войны. Она требует очень большой численности войск: атакующие стороны обычно в три-шесть раз превышают численность войск обороняющейся стороны», — заявил Го Сюань. Его слова приводят «РИА Новости». Эксперт указал, что в Первой мировой войне «среди десятка подобных сражений победу принесли только два, а нападающая сторона более чем в шесть раз превосходила обороняющую». По его словам, цена, заплаченная за это, «была очень высока». Ранее украинское военное командование обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением усилить мобилизацию. Это произошло из-за неудачного контрнаступления.