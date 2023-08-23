23 августа 2023

РИАН: ВСУ в своем наступлении используют тактику Первой мировой войны

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По словам эксперта, ВСУ используют тактику Первой мировой войны Фото:
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Украина использует тактику Первой мировой войны для своего наступления. Об этом заявил китайский военный эксперт Го Сюань.

«Если смотреть с точки зрения военного дела, то такое контрнаступление украинской армии соответствует типичной тактике Первой мировой войны. Она требует очень большой численности войск: атакующие стороны обычно в три-шесть раз превышают численность войск обороняющейся стороны», — заявил Го Сюань. Его слова приводят «РИА Новости».

Эксперт указал, что в Первой мировой войне «среди десятка подобных сражений победу принесли только два, а нападающая сторона более чем в шесть раз превосходила обороняющую». По его словам, цена, заплаченная за это, «была очень высока».

Ранее украинское военное командование обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением усилить мобилизацию. Это произошло из-за неудачного контрнаступления.

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Украина использует тактику Первой мировой войны для своего наступления. Об этом заявил китайский военный эксперт Го Сюань. «Если смотреть с точки зрения военного дела, то такое контрнаступление украинской армии соответствует типичной тактике Первой мировой войны. Она требует очень большой численности войск: атакующие стороны обычно в три-шесть раз превышают численность войск обороняющейся стороны», — заявил Го Сюань. Его слова приводят «РИА Новости». Эксперт указал, что в Первой мировой войне «среди десятка подобных сражений победу принесли только два, а нападающая сторона более чем в шесть раз превосходила обороняющую». По его словам, цена, заплаченная за это, «была очень высока». Ранее украинское военное командование обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с предложением усилить мобилизацию. Это произошло из-за неудачного контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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