Жителя Башкирии задержали за серийные кражи из машин челябинцев. Фото

24 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Ночного вора задержали в одном из городских хостелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который по ночам совершал кражи из автомобилей жителей Челябинска. Всего пострадали 13 машин, припаркованных во дворах областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Подозреваемым оказался неработающий житель Республики Башкортостан 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые окна, после чего похищал деньги и вещи. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбывал случайным прохожим. Часть имущества была изъята в одном из хостелов Челябинска, где поселился мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оперативники установили, что от рук подозреваемого пострадали как минимум 13 автомобилей. По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина водворен в СИЗО. Подозреваемый крал оставленные в автомобилях деньги и вещи Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который по ночам совершал кражи из автомобилей жителей Челябинска. Всего пострадали 13 машин, припаркованных во дворах областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Подозреваемым оказался неработающий житель Республики Башкортостан 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые окна, после чего похищал деньги и вещи. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбывал случайным прохожим. Часть имущества была изъята в одном из хостелов Челябинска, где поселился мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оперативники установили, что от рук подозреваемого пострадали как минимум 13 автомобилей. По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина водворен в СИЗО.