Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который по ночам совершал кражи из автомобилей жителей Челябинска. Всего пострадали 13 машин, припаркованных во дворах областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Подозреваемым оказался неработающий житель Республики Башкортостан 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые окна, после чего похищал деньги и вещи. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбывал случайным прохожим. Часть имущества была изъята в одном из хостелов Челябинска, где поселился мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Оперативники установили, что от рук подозреваемого пострадали как минимум 13 автомобилей. По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина водворен в СИЗО.
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