23 августа 2023

Жителя Башкирии задержали за серийные кражи из машин челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, вор, нарушитель, наручники, задержание
Ночного вора задержали в одном из городских хостелов Фото:

Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который по ночам совершал кражи из автомобилей жителей Челябинска. Всего пострадали 13 машин, припаркованных во дворах областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Подозреваемым оказался неработающий житель Республики Башкортостан 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые окна, после чего похищал деньги и вещи. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбывал случайным прохожим. Часть имущества была изъята в одном из хостелов Челябинска, где поселился мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оперативники установили, что от рук подозреваемого пострадали как минимум 13 автомобилей. По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина водворен в СИЗО.

Подозреваемый крал оставленные в автомобилях деньги и вещи
Подозреваемый крал оставленные в автомобилях деньги и вещи
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции задержали жителя Башкирии, который по ночам совершал кражи из автомобилей жителей Челябинска. Всего пострадали 13 машин, припаркованных во дворах областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Подозреваемым оказался неработающий житель Республики Башкортостан 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые окна, после чего похищал деньги и вещи. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбывал случайным прохожим. Часть имущества была изъята в одном из хостелов Челябинска, где поселился мужчина», — рассказали в пресс-службе ведомства. Оперативники установили, что от рук подозреваемого пострадали как минимум 13 автомобилей. По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчина водворен в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...