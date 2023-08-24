В Перми подросток провалился в яму из-под фонарного столба

24 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Яму оставили открытой в Мотовилихинском районе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми 16-летний подросток упал в двухметровую яму, которая осталась после демонтажа старого фонарного столба. Сам он выбраться не смог. Очевидцы вызвали спасателей. «В три часа ночи 23 августа подростка в яме заметили очевидцы. Они вызвали спасателей к дому на улице Металлистов, 18 в Мотовилихинском районе. Приехавшие спасатели обнаружили застрявшего под землей 16-летнего парня», — пишет 59.ru со ссылкой на командира группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александра Инюшина. Яма была узкая, и подросток застрял в ней так, что едва смог подать руку. Спасателям пришлось вытаскивать его за плечи. Когда парня спасли, его передали бригаде скорой помощи. Яму закрыли досками и шинами, а также передали в единую диспетчерскую службу информацию об опасном участке.

В Перми 16-летний подросток упал в двухметровую яму, которая осталась после демонтажа старого фонарного столба. Сам он выбраться не смог. Очевидцы вызвали спасателей. «В три часа ночи 23 августа подростка в яме заметили очевидцы. Они вызвали спасателей к дому на улице Металлистов, 18 в Мотовилихинском районе. Приехавшие спасатели обнаружили застрявшего под землей 16-летнего парня», — пишет 59.ru со ссылкой на командира группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александра Инюшина. Яма была узкая, и подросток застрял в ней так, что едва смог подать руку. Спасателям пришлось вытаскивать его за плечи. Когда парня спасли, его передали бригаде скорой помощи. Яму закрыли досками и шинами, а также передали в единую диспетчерскую службу информацию об опасном участке.