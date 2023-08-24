Мужа опекуна погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга не отпустили на СВО

25 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужа Вероники Наумовой не отпустили в зону СВО Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Мужа Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве приемного мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга, не отпустили в зону проведения спецоперации. Александр Наумов должен был уехать на СВО еще 20 августа. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александр Наумов должен был вернуться в зону проведения спецоперации 20 августа. Но Наумов не уехал. Это связано с тем, что он проходит по делу гибели приемного сына Далера Бобиева. Следствие проверяет Наумова на причастность к смерти ребенка», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать запрос. Громкая история с поисками приемного мальчика Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге. 26 июня опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении сына. К поискам мальчика присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Ребенка икали три дня. 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Следователи установили, что Далер погиб несколько месяцев назад. Сама опекун Вероника Наумова призналась следователям, что малыш погиб еще 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Муж Вероники Александр забрал детей и передал из своей матери. Тем временем 24 августа Наумовой продлили меру пресечения до 26 ноября. После суда родной отец Далера Худжановиддин Бобиев записал обращение. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужа Вероники Наумовой, которую обвиняют в убийстве приемного мальчика Далера Бобиева из Екатеринбурга, не отпустили в зону проведения спецоперации. Александр Наумов должен был уехать на СВО еще 20 августа. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александр Наумов должен был вернуться в зону проведения спецоперации 20 августа. Но Наумов не уехал. Это связано с тем, что он проходит по делу гибели приемного сына Далера Бобиева. Следствие проверяет Наумова на причастность к смерти ребенка», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в СК по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать запрос. Громкая история с поисками приемного мальчика Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге. 26 июня опекун Вероника Наумова сообщила об исчезновении сына. К поискам мальчика присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Ребенка икали три дня. 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Следователи установили, что Далер погиб несколько месяцев назад. Сама опекун Вероника Наумова призналась следователям, что малыш погиб еще 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа. Муж Вероники Александр забрал детей и передал из своей матери. Тем временем 24 августа Наумовой продлили меру пресечения до 26 ноября. После суда родной отец Далера Худжановиддин Бобиев записал обращение. Вся информация о деле Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.