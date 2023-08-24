В Пермском крае девушка «розочкой» ударила молодого человека из-за такси

Жительницу Чернушки, не поделившую с 19-летним парнем такси, будут судить

25 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Полиция задержала девушку, ранившую 19-летнего парня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае будут судить 21-летнюю девушку, которая ранила молодого человека разбитой об асфальт бутылкой. Конфликт между двумя жителями Чернушинского округа произошел возле бара, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Как выяснила полиция, девушке не понравилось, что 19-летний чернушанин претендовал на такси, которое она заказала. «Конфликт возник из-за одновременно вызванного такси. По прибытию машины, дама стала утверждать, что ее вызвала именно она, а потерпевший протестовал. Когда у девушки закончились аргументы, она схватила стеклянную бутылку, разбила ее об асфальт и горлышком нанесла своему оппоненту удар в область плеча», — сказано на сайте полицейского главка. В итоге молодой человек получил колото-резаную рана в области плеча и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

В Пермском крае будут судить 21-летнюю девушку, которая ранила молодого человека разбитой об асфальт бутылкой. Конфликт между двумя жителями Чернушинского округа произошел возле бара, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Как выяснила полиция, девушке не понравилось, что 19-летний чернушанин претендовал на такси, которое она заказала. «Конфликт возник из-за одновременно вызванного такси. По прибытию машины, дама стала утверждать, что ее вызвала именно она, а потерпевший протестовал. Когда у девушки закончились аргументы, она схватила стеклянную бутылку, разбила ее об асфальт и горлышком нанесла своему оппоненту удар в область плеча», — сказано на сайте полицейского главка. В итоге молодой человек получил колото-резаную рана в области плеча и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.