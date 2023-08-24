Пермские власти хотят потратить миллионы на ремонт дороги в зоне высадки НЛО

Пермские власти открыли торги на ремонт дороги до села Молебка в аномальной зоне

25 августа 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Всех гостей аномальной зоны в Молебке встречает памятник инопланетянину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти Кишертского муниципального округа Пермского края объявили торги на проведение ремонта участка дороги, ведущей в село Молебка. Оно расположено в аномальной зоне, которая считается местом притяжения НЛО. На дорожные работы запланировано потратить около семи миллионов рублей. «Ремонт участка автомобильной дороги Корсаки-Молебка. Восстановление водоотводных канав, ремонт размытых и разрушенных отдельных участков, покрытие дорожной одеждой. Начальная и максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что подрядчику нужно отремонтировать участок дороги длиной чуть более трех километров и шириной около восьми метров. Заявки на торги принимаются до 4 сентября 2023 года. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Место в течение десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в этой зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в Молебке установлен памятник инопланетянину.

Власти Кишертского муниципального округа Пермского края объявили торги на проведение ремонта участка дороги, ведущей в село Молебка. Оно расположено в аномальной зоне, которая считается местом притяжения НЛО. На дорожные работы запланировано потратить около семи миллионов рублей. «Ремонт участка автомобильной дороги Корсаки-Молебка. Восстановление водоотводных канав, ремонт размытых и разрушенных отдельных участков, покрытие дорожной одеждой. Начальная и максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что подрядчику нужно отремонтировать участок дороги длиной чуть более трех километров и шириной около восьми метров. Заявки на торги принимаются до 4 сентября 2023 года. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Место в течение десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в этой зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в Молебке установлен памятник инопланетянину.