24 августа 2023

Пермские власти хотят потратить миллионы на ремонт дороги в зоне высадки НЛО

Пермские власти открыли торги на ремонт дороги до села Молебка в аномальной зоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Молебка. Пермь, село молебка, памятник инопланетянину
Всех гостей аномальной зоны в Молебке встречает памятник инопланетянину Фото:

Власти Кишертского муниципального округа Пермского края объявили торги на проведение ремонта участка дороги, ведущей в село Молебка. Оно расположено в аномальной зоне, которая считается местом притяжения НЛО. На дорожные работы запланировано потратить около семи миллионов рублей.

«Ремонт участка автомобильной дороги Корсаки-Молебка. Восстановление водоотводных канав, ремонт размытых и разрушенных отдельных участков, покрытие дорожной одеждой. Начальная и максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что подрядчику нужно отремонтировать участок дороги длиной чуть более трех километров и шириной около восьми метров. Заявки на торги принимаются до 4 сентября 2023 года.

Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Место в течение десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в этой зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в Молебке установлен памятник инопланетянину.

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Власти Кишертского муниципального округа Пермского края объявили торги на проведение ремонта участка дороги, ведущей в село Молебка. Оно расположено в аномальной зоне, которая считается местом притяжения НЛО. На дорожные работы запланировано потратить около семи миллионов рублей. «Ремонт участка автомобильной дороги Корсаки-Молебка. Восстановление водоотводных канав, ремонт размытых и разрушенных отдельных участков, покрытие дорожной одеждой. Начальная и максимальная цена контракта — 6,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что подрядчику нужно отремонтировать участок дороги длиной чуть более трех километров и шириной около восьми метров. Заявки на торги принимаются до 4 сентября 2023 года. Село Молебка Пермского края расположено поблизости от молебского треугольника, известного также как аномальная «Зона-М». Место в течение десятков лет привлекает к себе туристов и уфологов. Считается, что в этой зоне неоднократно появлялись НЛО. В честь этой легенды в Молебке установлен памятник инопланетянину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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