Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов территориальной обороны 25 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Владимир Путин утвердил текст присяги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа , опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец. Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям