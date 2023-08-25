Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов территориальной обороны

Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец.
Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец.