Путин подписал указ о присяге для добровольцев и бойцов территориальной обороны

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил текст присяги Фото:

Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец.

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Воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед госфлагом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить, что к присяге перед Государственным флагом РФ приводятся: лица поступающие в добровольческие формирования <…>, лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин утвердил и текст присяги. «Я, торжественно присягаю на верность Российской Федерации, обязуюсь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — должен будет произнести боец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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