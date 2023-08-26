NYT назвала неожиданную цель атак дронов ВСУ на Россию

NYT: ВСУ хочет укрепить моральный дух атаками дронов на Россию

26 августа 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжат предпринимать атаки дронами по территории РФ, передает The New York Times Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим хочет укрепить моральный дух и показать украинской общественности, что у ВСУ есть силы нанести ответный удар на фоне медленного контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Если есть стратегическая цель, так это укрепить моральный дух населения и войск Украины, по словам чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ будут продолжать атаковать территории РФ. Утром 26 августа в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла очередную попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Росавиация заявила о введении ограничений на полеты в аэропортах столицы, передает «Дни.ру».

Киевский режим хочет укрепить моральный дух и показать украинской общественности, что у ВСУ есть силы нанести ответный удар на фоне медленного контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Если есть стратегическая цель, так это укрепить моральный дух населения и войск Украины, по словам чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ будут продолжать атаковать территории РФ. Утром 26 августа в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла очередную попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Росавиация заявила о введении ограничений на полеты в аэропортах столицы, передает «Дни.ру».