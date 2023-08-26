NYT назвала неожиданную цель атак дронов ВСУ на Россию

NYT: ВСУ хочет укрепить моральный дух атаками дронов на Россию
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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , квадрокоптер, бпла,  дрон
ВСУ продолжат предпринимать атаки дронами по территории РФ, передает The New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим хочет укрепить моральный дух и показать украинской общественности, что у ВСУ есть силы нанести ответный удар на фоне медленного контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Если есть стратегическая цель, так это укрепить моральный дух населения и войск Украины, по словам чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ будут продолжать атаковать территории РФ.

Утром 26 августа в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла очередную попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Росавиация заявила о введении ограничений на полеты в аэропортах столицы, передает «Дни.ру».

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Киевский режим хочет укрепить моральный дух и показать украинской общественности, что у ВСУ есть силы нанести ответный удар на фоне медленного контрнаступления. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Если есть стратегическая цель, так это укрепить моральный дух населения и войск Украины, по словам чиновников», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ВСУ будут продолжать атаковать территории РФ. Утром 26 августа в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла очередную попытку атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья. Росавиация заявила о введении ограничений на полеты в аэропортах столицы, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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