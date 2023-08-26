Полковник Райснер: ВСУ для наступления осталось две недели

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Маркус Райснер заявил, что время не на стороне ВСУ Фото:
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У Киева осталось две недели, чтобы добиться результата в контрнаступлении, так как потом начнется сезон дождей. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

«Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима», — заявил Райснер в прямом эфире телеканала ZDFheute. По его словам, время не на стороне Украины.

Полковник отметил, что исторически длительные наступательные действия, которые не приносят результат, чаще всего, заканчиваются. Райснер заявил, что украинское командование бросает много резервов на поле боя. По его словам, Украине нужно разумно экономить.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление проходит медленно. По его словам, бойцам ВСУ мешают минные поля в продвижении. Зеленский отметил, что Украине постоянно не хватает боеприпасов, артиллерии и оружия, передает телеканал 360.

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У Киева осталось две недели, чтобы добиться результата в контрнаступлении, так как потом начнется сезон дождей. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Теперь у ВСУ есть еще несколько недель до следующего сезона дождей, потом до следующего сезона грязи, а там уже не за горами зима», — заявил Райснер в прямом эфире телеканала ZDFheute. По его словам, время не на стороне Украины. Полковник отметил, что исторически длительные наступательные действия, которые не приносят результат, чаще всего, заканчиваются. Райснер заявил, что украинское командование бросает много резервов на поле боя. По его словам, Украине нужно разумно экономить. Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление проходит медленно. По его словам, бойцам ВСУ мешают минные поля в продвижении. Зеленский отметил, что Украине постоянно не хватает боеприпасов, артиллерии и оружия, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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