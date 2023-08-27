27 августа 2023

Клава Кока впервые покажет нового возлюбленного, но для этого придется смотреть шоу

На телеканале «Пятницы» выходит шоу о поиске жениха для Клавы Коки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока около двух лет была одинока Фото:

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) анонсировала дату выхода шоу «Сердце Клавы», где, по ее признанию, она встретила свою любовь. Но как именно выглядит этот человек и чем он занимается, зрители смогут узнать, если посмотрят весь сезон программы, начиная с 29 августа на телеканале «Пятница». Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Завтра выходит первая серия шоу о любви „Сердце Клавы“ на „Пятнице“. Сразу говорю: отменяйте все дела на вторники, серии идут два-три часа. Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете — я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак. Так что это „шоу“ пропитано искренностью и честностью», — заявил певица. Первый выпуск выйдет 29 августа в 19:00 (по Москве).

Два года назад Клава Кока (Клавдия Высокова) рассталась с блогером Димой Гордеем. Он заявил об этом сам в соцсетях, хотя артистка никогда не афишировала свою личную жизнь и просила об этом экс-возлюбленного.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) анонсировала дату выхода шоу «Сердце Клавы», где, по ее признанию, она встретила свою любовь. Но как именно выглядит этот человек и чем он занимается, зрители смогут узнать, если посмотрят весь сезон программы, начиная с 29 августа на телеканале «Пятница». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Завтра выходит первая серия шоу о любви „Сердце Клавы“ на „Пятнице“. Сразу говорю: отменяйте все дела на вторники, серии идут два-три часа. Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете — я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак. Так что это „шоу“ пропитано искренностью и честностью», — заявил певица. Первый выпуск выйдет 29 августа в 19:00 (по Москве). Два года назад Клава Кока (Клавдия Высокова) рассталась с блогером Димой Гордеем. Он заявил об этом сам в соцсетях, хотя артистка никогда не афишировала свою личную жизнь и просила об этом экс-возлюбленного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...