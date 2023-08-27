Клава Кока впервые покажет нового возлюбленного, но для этого придется смотреть шоу

На телеканале «Пятницы» выходит шоу о поиске жениха для Клавы Коки

28 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Клава Кока около двух лет была одинока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) анонсировала дату выхода шоу «Сердце Клавы», где, по ее признанию, она встретила свою любовь. Но как именно выглядит этот человек и чем он занимается, зрители смогут узнать, если посмотрят весь сезон программы, начиная с 29 августа на телеканале «Пятница». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Завтра выходит первая серия шоу о любви „Сердце Клавы“ на „Пятнице“. Сразу говорю: отменяйте все дела на вторники, серии идут два-три часа. Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете — я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак. Так что это „шоу“ пропитано искренностью и честностью», — заявил певица. Первый выпуск выйдет 29 августа в 19:00 (по Москве). Два года назад Клава Кока (Клавдия Высокова) рассталась с блогером Димой Гордеем. Он заявил об этом сам в соцсетях, хотя артистка никогда не афишировала свою личную жизнь и просила об этом экс-возлюбленного.

Певица Клава Кока (уроженка Екатеринбурга) анонсировала дату выхода шоу «Сердце Клавы», где, по ее признанию, она встретила свою любовь. Но как именно выглядит этот человек и чем он занимается, зрители смогут узнать, если посмотрят весь сезон программы, начиная с 29 августа на телеканале «Пятница». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Завтра выходит первая серия шоу о любви „Сердце Клавы“ на „Пятнице“. Сразу говорю: отменяйте все дела на вторники, серии идут два-три часа. Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете — я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак. Так что это „шоу“ пропитано искренностью и честностью», — заявил певица. Первый выпуск выйдет 29 августа в 19:00 (по Москве). Два года назад Клава Кока (Клавдия Высокова) рассталась с блогером Димой Гордеем. Он заявил об этом сам в соцсетях, хотя артистка никогда не афишировала свою личную жизнь и просила об этом экс-возлюбленного.