Украинские telegram-каналы обвинили Россию в отправке на фронт старых танков

28 августа 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Сообщение об отправке на фронт танка Т-10 оказалось фейком (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские telegram-каналы сообщили, что Россия якобы вынуждена отправлять на фронт старые танки Т-10 производства 1960-х годов из-за нехватки современной техники. Однако заведующий кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин и военный эксперт Михаил Тимошенко опровергли это сообщение в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению недостоверной информации. «Это фейк. В ЦИПСО (Центр информационно-психологических спецопераций ВСУ — прим. URA.RU) обязаны понижать военно-технический статус противника. Этот фейк преднамеренный», — сообщил Кошкин. Михаил Тимошенко отметил, что танк Т-10 не подходит для ведения современных боевых действий в зоне СВО. «Для танковых боев на сегодня он практически непригоден. Он подбивается. У него подвижности той, которая нужна на сегодняшний день, нет. Машина очень тяжелая, давняя», — сказал собеседник URA.RU. В фейке украинские пропагандисты использовали видео, на котором показана перестановка музейного экспоната, танка Т-10М, во время реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. Это подтвердили в соцсетях местные жители.

Украинские telegram-каналы сообщили, что Россия якобы вынуждена отправлять на фронт старые танки Т-10 производства 1960-х годов из-за нехватки современной техники. Однако заведующий кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин и военный эксперт Михаил Тимошенко опровергли это сообщение в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению недостоверной информации. «Это фейк. В ЦИПСО (Центр информационно-психологических спецопераций ВСУ — прим. URA.RU) обязаны понижать военно-технический статус противника. Этот фейк преднамеренный», — сообщил Кошкин. Михаил Тимошенко отметил, что танк Т-10 не подходит для ведения современных боевых действий в зоне СВО. «Для танковых боев на сегодня он практически непригоден. Он подбивается. У него подвижности той, которая нужна на сегодняшний день, нет. Машина очень тяжелая, давняя», — сказал собеседник URA.RU. В фейке украинские пропагандисты использовали видео, на котором показана перестановка музейного экспоната, танка Т-10М, во время реконструкции мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. Это подтвердили в соцсетях местные жители.