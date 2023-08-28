Паркинг в центре Екатеринбурга перестроят в 13-этажный апарт-отель. Фото

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Отель-музей "Дом советов". Екатеринбург, спальня, дом советов, отель-музей
На перекрестке Гоголя и Энгельса построят апарт-отель Фото:

На перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге, где сейчас находится многоуровневый паркинг, построят 13-этажный апарт-отель Fortis-tower. Информация об этом появилась на сайте компании «Арт Хаус», занимающейся проектированием.

«Проектными решениями предусмотрена реконструкция многоуровневого паркинга под апарт- отель. В состав апарт-отеля входят жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр)», — говорится на сайте компании.

Общая площадь здания составит 9,9 тысяч квадратных метров. Площадь номеров — более трех тысяч квадратных метров.

Высота апарт-отеля составит 13 этажей
Высота апарт-отеля составит 13 этажей

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На перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге, где сейчас находится многоуровневый паркинг, построят 13-этажный апарт-отель Fortis-tower. Информация об этом появилась на сайте компании «Арт Хаус», занимающейся проектированием. «Проектными решениями предусмотрена реконструкция многоуровневого паркинга под апарт- отель. В состав апарт-отеля входят жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр)», — говорится на сайте компании. Общая площадь здания составит 9,9 тысяч квадратных метров. Площадь номеров — более трех тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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