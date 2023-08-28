Паркинг в центре Екатеринбурга перестроят в 13-этажный апарт-отель. Фото

28 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

На перекрестке Гоголя и Энгельса построят апарт-отель Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге, где сейчас находится многоуровневый паркинг, построят 13-этажный апарт-отель Fortis-tower. Информация об этом появилась на сайте компании «Арт Хаус», занимающейся проектированием. «Проектными решениями предусмотрена реконструкция многоуровневого паркинга под апарт- отель. В состав апарт-отеля входят жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр)», — говорится на сайте компании. Общая площадь здания составит 9,9 тысяч квадратных метров. Площадь номеров — более трех тысяч квадратных метров. Высота апарт-отеля составит 13 этажей Фото с сайта «Арт-Хаус»

На перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге, где сейчас находится многоуровневый паркинг, построят 13-этажный апарт-отель Fortis-tower. Информация об этом появилась на сайте компании «Арт Хаус», занимающейся проектированием. «Проектными решениями предусмотрена реконструкция многоуровневого паркинга под апарт- отель. В состав апарт-отеля входят жилая зона, общественные помещения для проживающих, ресторан, служебные помещения для персонала, помещения дополнительного обслуживания, зона деловой деятельности (бизнес-центр)», — говорится на сайте компании. Общая площадь здания составит 9,9 тысяч квадратных метров. Площадь номеров — более трех тысяч квадратных метров.